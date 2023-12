Ihr wolltet schon immer einmal in einem richtigen Winter-Wunderland beim Weihnachtsmann leben? Dann könnt ihr in Finnland derzeit die ultimative Santa-Experience buchen. Denn Santas Cabin beim offiziellen Post Office des bärtigen Mannes lässt sich jetzt mieten.

Keine Sorge, die Geschenke kommen bestimmt trotzdem rechtzeitig an.

Übernachten in der Hütte vom Weihnachtsmann

Santa Claus‘ Main Post Office im finnischen Rovaniemi ist schon lange eine absolute Touri-Attraktion. Denn in dem Postamt im Santa Claus Village verschickt der Weihnachtsmann schließlich Jahr für Jahr die Pakete an all die braven Kinder… oder so 😉 Für Touristen ist es hauptsächlich ein Ort, an dem man tolle Fotos machen kann, so richtig in den Christmas-Spirit kommt und auch den ein oder anderen als Elfen verkleideten Menschen sieht. Mal ganz abgesehen davon, dass man hier natürlich auch ganz besondere Briefmarken bekommt, sofern man seine Briefe oder Pakete denn direkt im Post Office versenden möchte.

Doch wer ein bisschen mehr will als nur den Selfie-Spot, kann schon bald auch richtig tief in den Alltag als Weihnachtsmann eintauchen. Denn Airbnb hat Santa Claus‘ Cabin – also die Hütte direkt neben dem Main Post Office – jetzt offiziell zur Miete ausgeschrieben. Und zwar für zwei Gäste (und zusätzlich bis zu zwei Kinder) für einen Aufenthalt vom 18. bis 21. Dezember 2023 – und das Ganze ist auch noch kostenlos.

Aber es gibt natürlich auch einen Haken. Denn ganz gratis ist der Aufenthalt nicht. Wer in Santa’s Hütte leben will, muss dort nämlich auch arbeiten. „Die Gäste werden eingeladen, die Ärmel hochzukrempeln und für einen Tag im Postamt des Weihnachtsmannes zu vollwertigen Elfen zu werden. Die Gäste erhalten von Katja, der Chef-Elfe und Gastgeberin, einen Crash-Kurs in der Elfenkunst und helfen gemeinsam mit ihrem Team, die Briefe von Kindern und Erwachsenen aus aller Welt zu sortieren und mit der Liste der Bösen und Netten des Weihnachtsmannes abzugleichen“, heißt es dazu auf der Webseite von Airbnb.

Santa’s Post Office sucht Unterstützung!

Alle Gäste müssen also auch die Briefkästen leeren, Briefe mit den speziellen Stempeln versehen und sich am Ablauf im Postamt beteiligen. Denn insgesamt werden täglich 30.000 Briefe erwartet. Hilfe wird also dringend benötigt.

Aber es gibt natürlich auch Entspannung für die fleißigen Elfen. „Nach der Erledigung ihrer Elfenaufgaben werden die Gäste mit traditionellen finnischen Mahlzeiten, einer Schneemobil Aktivität, einem Ausflug zur Beobachtung der Nordlichter und – dem finnischsten aller Erlebnisse – einer traditionellen Sauna verwöhnt“, heißt es auf der Webseite. Wer sich für den Aufenthalt interessiert, muss allerdings ganz schön Glück haben – und schnell sein. Denn die begrenzten Plätze stehen ab dem 11. Dezember zur Verfügung.