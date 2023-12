Bald beginnt sie wieder, die Zeit, in der wir uns wieder fest vornehmen, etwas in unserem Leben zu verändern. Meist sind es Klassiker, wie mehr Sport, weniger Süßes und so weiter. Und alle Jahre wieder scheinen die guten Vorsätze oft schneller als das Feuerwerk zu verpuffen. Wie wärs damit, es noch in diesem Jahr anders zu machen?

Die richtigen Schritte dazu kannst du heute schon setzen.

So kommst du stressfrei ins neue Jahr

Das neue Jahr beginnt und mit ihm viele Vorsätze es diesmal wirklich anders zu machen. Mit dem Sektglas in der Hand und reichlich beschwipst, verkünden wir lauthals unsere Neujahrsvorsätze. Doch schon am nächsten Morgen scheinen diese so fern wie der Weg zur Kloschüssel. Wie letztes Jahr und das Jahr davor. Und das Jahr davor. Aber wie wäre es jetzt schon damit zu beginnen neue Schritte zu setzen? Alles in die Startposition zu bringen, um im neuen Jahr voll durchstarten zu können? Mit diesen 5 Tipps kannst du Altlasten aus 2023 getrost hinter dir lassen und deine Neujahrsvorsätze langfristig in die Tat umsetzen.

1. Weg mit den Altlasten

Traditionell richten wir bei den Neujahrsvorsätzen den Blick in die Zukunft. Aber um den Kurs auf mehr Zufriedenheit zu lenken, müssen wir erstmal Altlasten loswerden. Verschaffe dir daher einen Überblick darüber, was du für dich in diesem Jahr noch schaffen möchtest, um Anfang Jänner mit Leichtigkeit zu starten. Das kann der aufgeschobene Zahnarzttermin, alter Papierkram, oder ein klärendes Gespräch mit deiner Mutter sein.

2. Veranschauliche dir dein Jahr

Jetzt wo du dir einen Überblick für die „kleinen To-dos“ für dein zukünftiges Ich verschafft hast, nimm mal Abstand, um das große Gesamtbild zu betrachten. Male dir aus, wie dein nächstes Jahr aussehen soll. Löse dich davon Dinge zu erreichen, die Gesellschaftlich von dir erwartet werden. Denke vielmehr an die Dinge, die DICH zu einem zufriedenen Menschen machen. Mit dieser Absicht im Hinterkopf erstelle ein Vision-Board für dein Jahr, wo du deine Ziele und Visionen veranschaulichst. Dieses Board kann dich auch bei Durchhängern während des Jahres motivieren und dich wieder auf den Weg bringen.

3. Entdecke dein „Wie“

Nun wo du dir sprichwörtlich vor Auge geführt hast, wer und wo du sein willst, stelle dir die Frage WIE du diese Ziele erreichen kannst. Was kannst du täglich tun, damit dein Jahr so wie auf deinem Vision-Board wird? Beantworte dir dabei die Fragen: Was kann ich täglich tun, um dieses Ziel zu erreichen? Wie muss mein Alltag entsprechend aussehen? Was benötige ich dazu? Siehst du dich beispielsweise im neuen Jahr als gesunde, fitte Person, solltest du dich jetzt schon im Fitnessstudio einschreiben oder eine Probestunde bei deinem Yogastudio um die Ecke absolvieren. Du willst generell mehr Me-Time? Überlege dir, was du in deiner Tagesroutine ändern kannst, um mehr Freiraum für dich zu schaffen. Meist sind es schon Kleinigkeiten, die hier viel bewirken können. Wie eine Stunde früher ins Bett zu gehen und den Morgen mit einer Meditation zu starten oder statt dem Bus zu Fuß in die Arbeit zu gehen. Hole dir Unterstützung durch andere Menschen.

4. Bleib realistisch

Dabei sollten die Vorsätze nicht unendlich sein. Hohe Ziele zu haben, ist eine tolle Sache. Sind die Ziele aber zu ambitioniert, sind sie auch schnell zum Scheitern verurteilt. Vielleicht reicht es, jeden Tag 10 Minuten Bewegung einzuführen, anstatt gleich einen Marathon zu laufen. Entscheide dich für zwei Dinge, die dir guttun und wie sie in deiner täglichen Routine Platz finden.

5. Cancel den Weihnachtsdruck

Statt dich von gesellschaftlich auferlegten Traditionen stressen zu lassen, kannst du dich von vielem Distanzieren. Wie wärs dir, mit deiner Familie auszumachen, auf die alljährliche Konsumorgie vor Weihnachten zu verzichten. Statt einem aufwändigen Weihnachtsessen einfach mal bestellen oder nett essen zu gehen. Stattdessen kannst du die Zeit nutzen, um deine Speicher neu aufzufüllen, um möglichst erholt ins neue Jahr zu starten.