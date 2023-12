Der 30-Jährige amerikanische YouTuber Tevor Jacob wurde am Montag verurteilt, nachdem er einen Flugzeugabsturz inszeniert hatte, um Klicks auf Social Media zu generieren. Jedoch sprach ihn das kalifornische Gericht nicht für den Flugzeug-crash selbst schuldig.

Der Creator wurde zu sechs Monaten Haft verurteilt.

Urteil für YouTuber: Sechs Monate Haft

Das Urteil für Tevor Jacob steht fest. Der YouTuber wurde in einem Bezirksgericht in Kalifornien zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt. In einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft begründete das Urteil folgendermaßen: Der Creator hatte die Ermittlungen zu seinem fingierten Flugzeugabsturz durch „die absichtliche Zerstörung der Wrackteile“ behindert.

2021 crashte der junge Mann nicht nur das Flugzeug, sondern auch Social Media mit seinem „Absturz“-Video, das damals für viel Aufsehen sorgte. In dem Video filmte er sich in dem kleinen Flieger und zeigte seiner Audience, wie er sich mit einem Fallschirm aus dem scheinbar antriebslosen Flugzeug rettete. Während er sich selbst in „Sicherheit“ mit dem Fallschirm brachte, ist in den Videoaufnahmen zu sehen, wie die Maschine am kalifornischen Boden abstürzte. Bis heute wurde sein YouTube Video „I Crashed My Airplane“ auf der Plattform über 4,4 Millionen mal angesehen.

Flugzeugabsturz war absichtlich geplant

Auch wenn sein Video damals viral ging, waren viele User:innen der ganzen Sache gegenüber misstrauisch. In den Kommentarspalten des Videos merkten Nutzer:innen an, dass der YouTuber keine Notlandung in Erwägung gezogen hat. Außerdem hatte er sogar daran gedacht, seine Kamera mitzunehmen. Auch die US-Luftfahrtbehörde FAA kritisierte zu diesem Zeitpunkt ein ungewöhnliches Verhalten. Tevor hätte beispielsweise versuchen können die Flugsicherung zu kontaktieren oder das Triebwerk in Gang zu bringen.

Jetzt kommt das spannendste: Trevor Jacob gestand später ein, dass er den Absturz absichtlich geplant hat, um Online-Klicks zu gewinnen. Sein Plan war es von Anfang an sich selbst beim Absprung zu filmen. Mit diesem Video hatte der Creator vor eine Menge an Geld zu machen. Während dem Prozess gestand er die Ermittlungen behindert zu haben, indem er das Wrack des Flugzeugs zerstört hat. Ursprünglich hatte er den Behörden bekannt gegeben, dass er nicht wusste, wo die Maschine niedergegangen ist. Dabei hatte er das Wrack zusammen mit einem Freund mit Helikopter geborgen. In einem Hanger habe Trevor dann das Wrack zerlegt die einzelnen Teile dann über mehrere Tage verteilt in Mülltonnen am Flughafen und in dessen Umgebung gesteckt. Damit wollte der YouTuber verhindern, dass die Ursache für seinen Flugzeugabsturz untersucht wird.

In der Pressemitteilung der kalifornischen Staatsanwaltschaft heißt es: „Höchstwahrscheinlich hat [Jacob] diese Straftat begangen, um in den sozialen Medien und in den Nachrichten für sich selbst zu werben und finanzielle Vorteile zu erzielen. Dennoch kann diese Art von ‚tollkühnem‘ Verhalten nicht toleriert werden“.