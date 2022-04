Ende 2021 filmt sich der YouTuber Trevor Jacob dabei, wie er aus einem abstürzenden Flugzeug springen muss, um sein Leben zu retten. Ein Video, das für Aufsehen sorgt. Denn während viele den YouTuber bewundern, dass er sich retten konnte, kommen auch viele Zweifel auf.

Zweifel, die die Bundesluftfahrtbehörde jetzt bestätigt.

YouTuber springt aus abstürzendem Flugzeug

YouTuber Trevor Jacob sorgte im Dezember 2021 mit seinem Video „I crashed my Plane“ für einen Schock weit über seine Community hinaus. Denn in dem Video ist Trevor zu sehen, wie er alleine ein kleines Flugzeug fliegt. Über der kalifornischen Berglandschaft hört man ihn dann fluchen. Der Grund: Ein Motorschaden. Trevor muss schnell handeln und beschließt, aus dem Flugzeug zu springen. Eine Aufnahme, die der YouTuber mit seiner Kamera begleitet, seinen Sprung in Slow-Motion zeigt und auch filmt, wie das Flugzeug abstürzt, während er sich mit einem Fallschirm in Sicherheit bringt.

Trevor filmt sich anschließend dabei, wie er zu Fuß durch die Landschaft geht, dokumentiert seine Verletzungen am Finger und am Arm und betont, dass er keinen Handyempfang habe, um um Hilfe zu rufen. Schließlich geht er auch zu dem abgestürzten Flugzeug und filmt den Schaden an der Maschine. „Ich habe keine Ahnung wo ich bin“, sagt Trevor und dankt dem Universum und Gott, dass er den Absturz überlebt hat. Am Ende des Videos trifft er nach einer stundenlangen Suche und Wanderung auf Bauern, die mit einem Auto unterwegs sind. „Das war der schrecklichste Tag meines Lebens“, erklärt er ihnen.

Stunt oder tragischer Unfall?

Bereits kurz nach Veröffentlichung des Videos kommen jedoch erste Zweifel an der Aufnahme auf. Wie konnte es so weit kommen? Warum hat Trevor den Motor nicht überprüft und ist das Flugzeug wirklich abgestürzt? Noch im Jänner betonte Trevor gegenüber der „New York Times“ jedoch, dass „ich mein Flugzeug nicht absichtlich zum Absturz gebracht habe, um auf YouTube gesehen zu werden.“

Die Zweifel an der Aktion führten schließlich aber zu einer Untersuchung der amerikanischen Bundesluftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA). Und diese kommt jetzt zu erschreckenden Ergebnissen. Denn die FAA ist sich jetzt sicher, dass Trevor den Flugzeugabsturz mit Absicht inszeniert hat, um ein schockierendes Video zu produzieren und dadurch mehr Klicks zu generieren.

Bundesluftfahrtbehörde entzieht ihm Pilotenlizenz

Trevor habe „einen Mangel an Sorgfalt, Urteilsvermögen und Verantwortungsbewusstsein gezeigt“, heißt es in dem Schreiben der FAA. Der YouTuber habe sich entschieden, „aus einem Flugzeug zu springen, nur um die Aufnahmen des Absturzes zu machen.“

In dem Video habe es auch einige Hinweise gegeben, dass es sich bei dem Absturz um einen geplanten Stunt handelte. So habe der Pilot von Anfang an einen Fallschirm bei sich gehabt und die Flugzeugtür bereits geöffnet, bevor er den Motorschaden entdeckte. Auch jegliche Form der Schadensbegrenzung, wie etwa eine Erhöhung der Luftzufuhr um den Propeller neu zu starten, machte Trevor laut FAA bewusst nicht.

Als Konsequenz werde dem Mann deshalb die Privatpilotenlizenz entzogen. Ob im Anschluss auch strafrechtliche Maßnahmen ergriffen werden und es eventuell sogar zu einem Prozess kommt, ist jedoch unklar.