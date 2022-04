Langsam geht es bei GNTM in die heiße Phase! Denn der Einzug in die berühmt-berüchtigten Top Ten steht bevor. Jetzt heißt es nochmal: Alles geben! Denn ein Model muss am Ende dieser Folge gehen.

Starfotograf Yu Tsai macht es den Kandidatinnen unnötigerweise noch schwerer.

GNTM: Confidence-Coaching mit Nikeata Thompson

Das große Finale von GNTM rückt immer näher. Und irgendwie haben wir das Gefühl, dass diese Staffel länger dauert, als alle anderen zusammen. Denn wir sind nach 12 (!) Wochen Sendung gerade mal bei den Top Ten angelangt. Das verdeutlicht auch Heidi Klum zu Beginn der Folge. Wer eine Runde weiter und damit unter die besten Zehn kommen möchte, muss sich jetzt nochmal besonders anstrengen.

Als wären sämtliche Challenges, Videodrehs und skurrile Fotoshootings der vergangenen Wochen nicht schon anstrengend genug gewesen. Aber gut, ein Model muss eben tun, was ein Model tun muss. Und dazu gehört auch, Selbstbewusstsein zu erlangen! Wenn eine Kurzhaarfrisur, giftgrüne Haare oder das Zusammenleben mit mehr als 20 fremden Menschen nicht dafür sorgen, gibt es nur EINE, die den Kandidatinnen dabei helfen kann: Choreografin und in gewisser Weise auch Lifecoach Nikeata Thompson!

Nikeata Thompson weiß, worauf es ankommt. Bild ProSieben / Sven Doornkaat

Nein, ihr hattet dabei kein Déjà-vu – Nikeata war in dieser Staffel bereits zu Gast. Das hat Heidi Klum aber offenbar nicht gereicht; denn die Choreografin teilt den Models mit, dass sie allesamt noch etwas Nachhilfe in Sachen Confidence, also Selbstbewusstsein, benötigen. Wie ein Guru, der einfach jeden Menschen mit nur einem Wimpernschlag durchschaut, trifft es Nikeata bei jeder einzelnen Kandidatin auf den Punkt. Sie erkennt ihre Schwachstellen, gibt ihnen Tipps, was sie verbessern könnten und motiviert sie dazu, weiter an sich zu arbeiten.

Damit bringt sie den Nachwuchsmodels mit Sicherheit mehr bei, als Heidi Klum die gesamten 17 Staffeln von GNTM über. Und insgeheim wünschen wir uns jetzt alle eine Nikeata Thompson, die uns auf eine liebevolle Art in den Allerwertesten tritt und uns dazu bringt, unsere Gedanken und Wünsche zu ordnen und umzusetzen.

Yu Tsai – oder der schlimmste Fotograf EVER

Mit Confidence geboostert starten die Models zum Fotoshooting. Auf dem Dach eines Parkhauses stehen ein Trampolin, Heidi Klum und Starfotograf Yu Tsai. Wer oder was von den Dreien am schlimmsten ist, wissen wir auch nicht so genau. Wobei die verbliebenen Kandidatinnen mit Sicherheit auf Yu Tsai tippen würden. Aber dazu kommen wir gleich. Davor müssen wir noch die Frage abklären, ob den GNTM-Produzenten langsam die Gäste ausgehen, oder warum muss jetzt jeder Gaststar zweimal aufkreuzen?!

Gehen denen die Persönlichkeiten aus oder warum kommen jetzt alle Gäste nochmal? #gntm — Fachkraft für aus- und wieder einschalten 💙💛 (@kirtapix) April 21, 2022

Denn auch, wenn wir es nicht gerne tun, aber wir erinnern uns doch noch alle an das GNTM-Bootcamp auf Mykonos, bei dem Yu Tsai die Models während dem Tauzieh-Fotoshooting in den Boden gestampft und fertig gemacht hat. Welch gute Idee, dass ihnen der Fotograf jetzt in dieser wichtigen Woche einfach alles nimmt, was sie zuvor mit Nikeata erarbeitet haben: Selbstbewusstsein, Ruhe und eine sichere Ausstrahlung.

Starfotograf Yu Tsai lässt kein gutes Haar an den Models. Bild ProSieben / Sven Doornkaat

Wie soll man auch ein gutes Foto hinbekommen, wenn der Fotograf einen andauernd anschreit, wie schlecht man ist und Heidi Klum sich fragt, wo die versteckte Kamera ist?! Sätze wie „das ist schrecklich!“, „wie peinlich“, „das schlimmste Fotoshooting aller Zeiten“ sind nur ein paar der Ausrufe von Yu Tsai.

Was ich denke, wenn ich meine neuen 481 hässlichen Selfies begutachte: #GNTM pic.twitter.com/ga2ayxgwcm — anredo (@anredo) April 21, 2022

„Ich bin schockiert. Es wird immer schlechter und schlechter. Es ist wie eine Model-Parodie. Das ist wie ein Sketch“, legt er noch nach.

Wie ungut willst du sein?

Der fotograf: ja! #GNTM — beetlejules (@starkissdparker) April 21, 2022

Die Models sind offenbar zu geschockt, um in Tränen ausbrechen. Stattdessen ärgern sie sich teilweise selbst über das respektlose Verhalten des Fotografen. Aber nicht alle scheinen in den Augen von Heidi und Yu Tsai zu versagen. Sophie glänzt mit ihren Posen und Lieselotte freut sich wie ein kleines Kind, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben auf einem Trampolin steht. Offenbar reicht die Leistung der 66-Jährigen diesmal aus, um die Juroren zufriedenzustellen.

Überraschungsumstyling Pt. 3

Und als wäre das nicht alles schon furchtbar genug, wartet noch ein weiteres – das mittlerweile dritte – Umstyling! Diesmal trifft es Lena, die sich zu Beginn unheimlich darüber freut. Bis ihr dann langsam blüht, in welcher Sendung sie sich eigentlich befindet und dass auf Kandidatinnen mit langen, blonden Haaren eigentlich nur ein einziges Schicksal wartet: Kurze Haare und eine schreckliche Farbe.

Da hat Lena aber nochmal Glück gehabt! Denn außer einer Auffrischung und ein paar Extensions bleibt alles so, wie es vorher war. Heidi wollte ihr damit lediglich eine Freude machen und dafür sorgen, dass sich die Kandidatin wohler fühlt. Das scheint ihr auch gelungen zu sein!

heidi nachdem sie sich auf teufel komm raus sachen ausdenkt um die einschaltquoten zu sichern und in folge 472 noch ein umstyling hinterherschiebt #gntm pic.twitter.com/ryGRcrljkp — keine pizza mit links rindfleisch (@H0FNARR) April 21, 2022

Was ist mit Heidis Stimme los?

Dass Heidi Klum nahezu die gesamte Folge aus dem Off kommentiert, ist keine Seltenheit. Neu ist aber, dass das Supermodel diesmal so klingt, als wäre sie entweder erkältet oder innerhalb einer Woche zur Kettenraucherin mutiert. Auch den Zusehern bleibt Heidis veränderte Stimmfarbe nicht verborgen und sie fragen sich, was denn nur passiert sei.

Hat Heidi Corona oder vor der Aufnahme 3 Packungen geraucht?#gntm — kieran (@Kugelwillhelm) April 21, 2022

Ist es Corona? Hat sie eine Party gefeiert? Oder ertragen die Cutter ihre hohe Stimme einfach nicht mehr und haben sie deshalb um ein paar Oktaven tiefer bearbeitet? Man weiß es nicht …

Heidis Stimme aus dem Off be like #GNTM pic.twitter.com/VpvlngfFab — salva (@couchfritte) April 21, 2022

GNTM wird zu „Maze Runner“

Für den Entscheidungswalk hat sich Heidi Klum – mal wieder – etwas „ganz Besonderes“ einfallen lassen. Die Models müssen durch ein Labyrinth irren und sich dabei nicht anmerken lassen, dass sie überhaupt nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Währenddessen sollen sie auch noch die neue Kollektion des norwegischen Designers Peter Dundas präsentieren.

Gastjuror Peter Dundas aus Norwegen. Bild ProSieben / Sven Doornkaat

„Ein Labyrinth mitten in der Wüste? Warum nicht?!“, zeigt sich Heidi begeistert. Ja, warum eigentlich nicht. Vielleicht darum: Bei einigen Kandidatinnen dauert es eine halbe Ewigkeit, bis sie den Weg in die Freiheit gefunden haben, nur um dann erneut zu walken, weil Heidi und Peter (nein, nicht die aus dem Kinderfilm) natürlich absolut nichts gesehen haben, da sie keinen Röntgenblick beherrschen.

Wie Lieselotte sich im Labyrinth versteckt um die anderen Models zu erschrecken #gntm pic.twitter.com/9LWb0NGtFp — nina (@notsofunnynina) April 21, 2022

Die drei Kandidatinnen Noella, Anita und Vanessa konnten in dieser Woche weder den fiesen Fotografen Yu Tsai, noch Designer Peter Dundas oder Heidi Klum überzeugen. Die Folge: Sie wackeln! Am Ende muss dann jedoch Vanessa gehen, was bei den Zusehern eine Welle der Empörung auslöst. Denn bisher war die schüchterne Kandidatin immer unter den Besten. Für viele ist es daher nicht nachvollziehbar, dass die 20-Jährige gehen muss.

Das wird doch ausgewürfelt. Mit objektiver Bewertung hat #gntm echt nix mehr zu tun. Warum tu ich mir das jede Woche an? Ich weiß es echt nicht mehr?! pic.twitter.com/tOMYVD9AZY — EnnOnym (@JohnDoe2903) April 21, 2022

Wir sind uns aber ziemlich sicher, dass das Model mit den grünen Haaren so oder so seinen Weg gehen wird.

Wie fandet ihr den Fotografen? Richtig fies. Der wollte einfach nur gemein sein. Er hatte schon recht mit seiner Kritik …

Quiz Maker – powered by Riddle

Die 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 auf ProSieben.