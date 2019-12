Eine Beziehung kann schön sein. So schön, dass man nie damit gerechnet hätte. Aber auch viel Arbeit, Schmerz, Unverständnis und Trotz. Man fragt sich, ob es die Unterschiede sind, die einen am anderen stören. Dabei sind es oft die, die einen am anderen festhalten lassen.

Menschen sind unterschiedlich, manchmal so sehr, dass man fast glauben kann, es ist zu viel. Dabei vergisst man oft, dass eine Beziehung nicht daran scheitern muss, nur, weil man unterschiedlich ist – im Gegenteil.

Neue Sichtweisen und Denkanstöße

Wenn du dich immer nur mit Menschen umgibst, die das Gleiche denken, machen und glauben wie du, dann begibst du dich nie außerhalb deiner Blase. Du wirst immer dieselben Gespräche führen und dich stets in dem bestätigen lassen, was du bereits kennst. Es ist wertvoll jemanden zu treffen, der deine Werte infrage stellt, weil er vielleicht andere hat. Der dir neue Denkanstöße gibt, die dich deine Überzeugungen überdenken lässt. Auch, wenn du vielleicht zum selben Ergebnis kommst, hilft dir eine Diskussion dein Gegenüber besser zu verstehen. Kommunikation auf Augenhöhe ist viel wert und sollte nicht unterschätzt werden. Auch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein offenes, ehrliches Gespräch dich näher zu deinem Partner bringen kann, hoch.

Wenn du mit jemandem zusammen bist, der sich in gewissen Weisen von dir unterscheidet, dann kann das anstrengend sein. Immer wieder findet ihr euch in Gesprächen wieder, in denen ihr euch dem anderen erklären wollt. Zeigen möchtet, wie ihr es seht, was ihr denkt. Aber ist nicht die Tatsache alleine, dass es euch wert ist, immer wieder mit dem anderen zu diskutieren, ein Zeichen, dass ihr das richtige tut? Dass ihr zusammen sein wollt, weil euch wichtig ist, dass der andere versteht, wie ihr zu gewissen Themen steht.

Der Mensch ist nicht seine Bildung, sozialer Status oder Auftreten

Menschen unterscheiden sich nicht nur in Denkweisen, sondern auch in Herkunft, Ausbildung, Status und Aussehen. Unterschiede zwischen dir und deinem Partner müssen demnach nicht der Grund sein, wieso es nicht funktionieren kann. Wer sagt, eine Beziehung zwischen zwei Menschen aus unterschiedlicher Herkunft kann nicht funktionieren?

Wenn du mit jemandem zusammen bist, der einen anderen sozialen Status hat als du, dann solltest du das nicht als Problem ansehen, sondern als Bereicherung. Du erfährst womöglich Dinge, die du noch nicht kanntest. Du siehst Probleme, von denen du vielleicht noch nie gehört hast. Menschen, die sich in solchen Dingen unterscheiden, können ihrem Partner aus erster Hand erzählen, wie es ist. Zusammen kann man herausfinden, wie eine Beziehung aussehen kann, die von Unterschieden geprägt ist. Und nur, weil es schwierig sein wird, heißt es nicht, dass es das nicht wert ist – im Gegenteil. Es wird euch mehr zusammenbringen und dir für deine eigene persönliche Entwicklung helfen.

In eine Beziehung zu gehen, in denen zwei unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, bedeutet Arbeit. Egal, ob es charakterlich bedingt ist oder es andere Dinge sind, die gegensätzlich sind. Ihr bewegt euch aus eurer Komfortzone und beweist, dass es machbar ist – wenn man wirklich will.