Essen ist etwas Schönes. Doch manche Lebensmittel wirken sich negativ auf unsere Haut und unseren Körper aus.

Wir haben die Lösung. Hier sind nämlich fünf Lebensmittel, die deine Haut, Haare und Nägel schöner machen sollen.

1. Lachs

Diese Fischart ist regelrecht vollgepumpt mit Vitamin D, Proteinen und Omega-3 Fettsäuren. Das Vitamin D und Omega-3 verhelfen dir zu schnellerem Haarwuchs und die Proteine produzieren außerdem im Körper Kollagen, das die Nägel stärkt und schneller wachsen lässt.

2. Gelber Paprika

Dieses Gemüse wird oft unterschätzt. Gelber Paprika hat nämlich fünfmal mehr Vitamin C als eine Orange. Zudem stärken die enthaltenen Vitamine den Haarschaft, die Follikel und beugen Haarbruch vor.

3. Avocado

Der grüne Alleskönner ist ein alt bewährtes Schönheitsmittel. Avocado enthält besonders viele essenzielle Fettsäuren, die die Kollagenproduktion regulieren. Außerdem ist die Frucht eine geballte Ladung voll Vitamin A, B und E.

Tipp: Avocado gemixt mit etwas Sauerrahm ergibt eine tolle Haarmaske. Einfach zusammenmischen, auf die Haare auftragen, 10 Minuten einwirken lassen und dann wieder auswaschen.

4. Sonnenblumenkerne

So klein und doch so wirksam: Die Kerne liefern Vitamin E, das wiederum die Blutzirkulation anheizt und so schnelleren Haarwuchs unterstützt.

5. Kokosnuss

Die darin enthaltenen Nährstoffe reinigen den Körper von innen, entfernen Giftstoffe und sorgen für stärkere Nägel.