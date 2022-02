Bei dem ganzen Alltags-Stress vergessen viele schnell, auf sich selbst zu achten und zur Ruhe zu kommen. Diese drei Sternzeichen haben es zuletzt besonders übertrieben. Sie brauchen jetzt unbedingt einen Selfcare-Tag.

Denn die vergangene Woche war für sie ganz schön stressig!

Waage

Waagen sehnen sich nach Harmonie und Gleichgewicht im Leben. Dabei fokussieren sie sich aber leider nur allzu oft auf die anderen und deren Gefühle. Sie wollen immer, dass es allen gut geht und vergessen dadurch schnell, darauf zu achten, was sie eigentlich wollen.

Vor allem in der vergangenen Woche haben die Waagen ihre Bedürfnisse wiederholt hinten angestellt. Umso wichtiger ist es jetzt, das Wochenende für eine große Portion Entspannung zu nutzen und sich einen Selfcare-Tag zu gönnen, an dem sich alles nur um sie dreht.

Krebs

Liebe Krebse, wir müssen mal ein ernstes Wörtchen mit euch reden! Denn auch, wenn ihr für euren Ehrgeiz und euer Durchhaltevermögen bekannt seid, wird es langsam Zeit, auf sich selbst zu achten.

Nach dem Snow Moon Mitte der Woche haben die Krebse zwar ordentlich Energie tanken können und einen richtigen Neustart hingelegt, das heißt allerdings nicht, dass alles in einem Schwung erledigt werden muss!

Wichtig für das Tierkreiszeichen ist es, jetzt Prioritäten zu setzen – und das eigene Wohlbefinden ganz oben auf die Liste zu schreiben! Dafür ist ein Selfcare-Tag der ideale Start.

Stier

Die ehrgeizigen Stiere haben sich diese Woche mal wieder einiges auf die To Do Liste geschrieben. Zwischen beruflichen Terminen, Abgaben und Treffen mit Freunden war so einiges los. Zeit für sich gab es deshalb nur wenig.

Aber so sehr die Stiere auch Gesellschaft genießen und gerne im Mittelpunkt des Geschehens sind; manchmal brauchen sie auch Zeit alleine, um Kraft zu tanken und Prioritäten zu setzen. Kleiner Tipp: To Do Listen lassen sich auch schreiben, während man eine Gesichtsmaske trägt und ein Fußbad macht!