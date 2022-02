Mit ihrer Debütsingle „Drivers License“ brach Olivia Rodrigo Rekorde und wurde schlagartig zum Superstar. In der neuen Dokumentation „driving home 2 u ( a SOUR film)“ zeigt sie jetzt, wie sie den Erfolg über Nacht erlebt hat.

Auch Live-Performances sind Teil der Doku.

Olivia Rodrigo gibt Einblicke hinter die Kulissen

Als Olivia Rodrigo im Jänner 2021 ihre Debütsingle „Drivers License“ veröffentlicht, verändert sich für sie schlagartig alles. Denn der Song bricht alle Rekorde, wird über TikTok zum viralen Hit und sorgt ganz nebenbei auch für eine brodelnde Gerüchteküche.

Denn alle wollen wissen: Geht es in dem Song wirklich um Olivias Schauspielkollegen Joshua Bassett? Das Drama rund um Olivias Song sorgt international für Aufregung und unterstützt den Hype rund um Olivia nur noch mehr. Auch ihr erstes Album „SOUR“ wird von Fans und Kritikern gefeiert und ist sogar für sieben Grammys nominiert.

Jetzt will Olivia offenbar einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Denn in der Road-Trip-Dokumentation „driving home 2 u (a Sour film)“ reflektiert die Sängerin, wie das Erfolgsalbum entstand. Der Film begleitet Olivia auf ihrer Reise von Reise von Salt Lake City – wo sie die ersten Songs für „SOUR“ geschrieben hat – nach Los Angeles und zeigt, wie der Mega-Erfolg für den Teenager war.

Neue Arrangements ihrer Songs

„Ich wollte den Leuten einfach sagen was mit mir los war; Auf eine Art auf die ich stolz war und die mir nicht peinlich war“, erzählt Olivia Rodrigo im Trailer. „Wenn man von einem Ort des Schmerzes kommt und es schafft, ihn in etwas zu verwandeln, auf das man stolz ist, gibt es nichts Besseres als das.“ Teil der Dokumentation soll aber nicht nur ein Blick in den Entstehungsprozess des Albums sein, sondern auch ein Konzert.

Denn in der Dokumentation wird Olivia auch alle Songs des Albums neu interpretieren und performen. Auch Gastauftritte von Jacob Collier, Blu DeTiger und Towa Bird sind angekündigt. Wie das aussehen wird, verrät der erste Trailer zum Film.

Olivia Rodrigo Doku ab 25. März

Neben den Songs soll Olivia aber auch offen über ihr letztes Jahr erzählen und Einblicke geben, welche Auswirkungen das plötzliche Popstar-Dasein und die mediale Aufmerksamkeit auf ihr Privatleben hatte. Ob Olivia dann auch erstmals Stellung zu den Gerüchten rund um das Beziehungsdreieck mit Joshua Bassett und Sabrina Carpenter nimmt, bleibt allerdings abzuwarten. Doch lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden. Denn „driving home 2 u ( a SOUR film)“ erscheint bereits am 25. März auf Disney Plus.

Mit „driving home 2 u ( a SOUR film)“ reiht sich Olivia übrigens in eine immer länger werdende Liste an Musikerinnen ein, die mithilfe von Dokumentationen Einblicke in ihren kreativen Prozess geben.

Zuletzt sorgte Billie Eilish mit ihrer Dokumentation „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“ für viel Zuspruch und Lob. Auch Olivias Idol Taylor Swift gab mit ihrer Netflix-Dokumentation „Miss Americana“ erstmals Einblicke in jene Zeit, in der sie sich aus der Öffentlichkeit zurückzog.