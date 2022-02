Beim legendären Coachella-Festival sollten heuer Billie Eilish und Kanye West als Headliner auftreten. Doch jetzt droht West mit einer Konzertabsage. Der Grund: Billie Eilish habe seinen Freund gedisst.

Auf Instagram fordert der Rapper jetzt eine Entschuldigung.

Billie Eilish unterbricht Konzert wegen Fan

Kanye „Ye“ West ist scheinbar ein Meister darin, sich in Themen einzumischen, die ihn eigentlich gar nicht betreffen. Denn derzeit eskaliert nämlich eine Auseinandersetzung zwischen ihm und Billie Eilish, obwohl die beiden überhaupt nicht miteinander interagiert haben.

Aber zurück zum Anfang: Bei einem Konzert ihrer „Happier Than Ever“-Welttournee bemerkte Billie Eilish, dass eine Konzertbesucherin keine Luft mehr bekam. Sie stoppte daraufhin sofort die Show und wies das Sicherheitspersonal an, der jungen Frau zu helfen. In Videos, die anschließend in den Sozialen Medien kursieren, hört man Billie fragen: „Brauchst du einen Inhalator?“

Die Sängerin achtete darauf, dass die Frau versorgt wird und ermahnte auch die anderen Konzertbesucher, Platz zu machen. „Ich warte, bis es den Leuten gut geht, bevor ich weitermache“, erklärte sie dann ihren Fans.

Kanye West verurteilt Billies „Diss“

Eine Leistung, die viele loben und betonen, wie aufmerksam Billie bei ihren Shows ist. Viele Medien vergleichen Billies Aktion aber auch mit einem Vorfall, der im vergangenen Jahr für Schlagzeilen sorgte: Der Massenpanik bei Travis Scotts „Astroworld“-Festival, bei der zehn Menschen ums Leben kamen.

Schnell wird gemunkelt, dass Eilish bewusst betonte, dass sie sichergehe, dass es ihren Fans gut gehe. Manche vermuteten dahinter einen Diss gegen Travis Scott – obwohl die Sängerin selbst Travis mit keinem Wort erwähnt hatte.

Doch das war in den Augen von Ye wohl gar nicht notwendig. Denn er erfährt offenbar über die Sozialen Medien von dem Vorfall und teilt einen Screenshot von einer Seite auf seinem Instagram-Kanal, die behauptet, dass Billie mit ihrer Aktion Travis gedisst habe.

Ye droht mit Coachella-Absage

Darunter schreibt der Rapper: „Komm schon Billie wir lieben dich bitte entschuldige dich bei Trav und den Familien der Menschen, die ihr Leben verloren haben niemand wollte, dass dies passiert Trav hatte keine Ahnung, was passierte, als er auf der Bühne war und war sehr verletzt von dem, was passiert ist.“

Kanye West und Billie Eilish sollten im April beide als Headliner beim Coachella-Festival auftreten. Doch so wie es aussieht, kränkt der jetzige Vorfall den Rapper enorm. Denn wie er in seinem Post schreibt, könne er nicht auftreten, wenn sich Billie nicht entschuldige.

Kanye West: Travis Scott sollte bei seinem Auftritt dabei sein

Ye enthüllt in dem Post auch seine Pläne für das Coachella-Konzert. „Ja Trav wird mit mir beim Coachella sein“, schreibt er. „Aber jetzt brauche ich, dass sich Billie Eilish entschuldigt, bevor ich auftrete.“

Dass Travis Scott bei seinem Aufrtitt dabei sein sollte, war bisher nicht bekannt. Denn Travis war ursprünglich bei dem Coachella-Festival 2020 als Headliner geplant. Nachdem dieses coronabedingt jedoch abgesagt wurde, veränderte sich auch das Lineup. Und statt Travis Scott wurden Kanye West, Bilie Eilish und Harry Styles angekündigt.

Doch so wie es aussieht, wird Ye seine Show wohl absagen, denn Billie Eilish hat sich bisher noch nicht entschuldigt. Ganz im Gegenteil. Unter dem Instagram-Post kommentierte die Sängerin „Habe buchstäblich nie etwas über Travis gesagt. Ich habe nur einem Fan geholfen“.