Ladies, wir haben genug von hohlen Vorurteilen und lächerlichen Klischees! Schluss mit mansplaining und unseriösen Bemerkungen: Das World Wide Web ist für ALLE da und es ist an der Zeit, dass wir unseren rechtmäßigen Platz in der IT-Welt einnehmen! Deshalb haben wir hier ein paar hilfreiche Tipps zusammengefasst, wie wir Frauen unseren IT-Thron endlich in Anspruch nehmen können.

Wissen, was man will

Zuallererst musst du wissen, was du möchtest – YESSSS, so einfach! Was sind deine Stärken? Kannst du deine Passion vielleicht zum Beruf machen? Worauf legst du bei deinem Job großen wert? Flexible Arbeitszeiten, eigenständiges Arbeiten oder bist du eher der Teamplayer? Suchst du nach seelischer oder doch eher finanzieller Erfüllung? Sobald du diese Fragen klar beantworten kannst, ist der Startschuss für deine Zukunft gefallen.

via GIPHY

Education is Key

In jedem Job ist Expertise gefragt, natürlich fällt einem diese nicht einfach so in den Schoß. Dafür müssen wir schon etwas beitragen. Oder nicht?! Der Weg zum Erfolg führt immer über eine gute Ausbildung. Im IT-Bereich zählt Codecool zu einer der innovativsten Programmierschulen und Tech-Talent-Hubs in ganz Europa. Dort gibt es eine Full Stack Development-Ausbildung für jederfrau in vielen verschiedenen Bereichen und nach einem erfolgreichen Abschluss, gibt dir Codecool sogar eine Jobgarantie! Ganz nach dem Motto: The Future is female and digital!

via GIPHY

Verfolge dein Ziel

Du darfst NIEMALS vergessen, was du willst! Halte dir ständig das Ziel vor Augen, denn es wird nicht immer nur Erfolge geben, du wirst Rückschläge und die ein oder andere Enttäuschung erleben, aber das macht das ganze so aufregend. Wenn du an dich und den Traum deiner Karriere glaubst und dafür die nötigen Stunden investierst, wirst du ganz sicher belohnt! Das ist die Garantie der Arbeitswelt! Also, bleib dran und sei deines eigenen Glückes Schmied!

via GIPHY