Die Aktion „Rote Box“ der Stadt Wien wird fortgesetzt. Damit sollen Menstruationsprodukte für Mädchen und Frauen, die finanzielle Unterstützung benötigen, bald in ganz Wien erhältlich sein

Ab Mitte Oktober startet das Projekt.

Menstruationsprodukte gratis erhältlich: Aktion „Rote Box“ startet in Wien

Die Aktion „Rote Box“ wird demnächst auf ganz Wien ausgerollt. Damit will die Stadt Wien gemeinsam mit Bipa ein Zeichen gegen Periodenarmut setzen. Mitte Oktober ist es so weit. Mädchen und Frauen, die Unterstützung benötigen, erhalten dann ein Gutscheinheft für kostenlose Periodenprodukte in Jugendzentren und Sozialmärkten. Die extra designte „Rote Box“ wird in den Regalen aller Wiener BIPA-Filialen zu finden sein. Monatlich erhält man eine Packung „Rote Box-Binden“ oder eine Packung „Rote-Box-Tampons“ kostenlos.

Ein Zeichen gegen Periodenarmut

17.000 Tampons oder Binden braucht eine Frau im Laufe ihres Lebens. Die Kosten dafür summieren sich auf rund 3.000 Euro. Für viele stellt die Periode eine große finanzielle Belastung dar. Frauen und Mädchen, die von Periodenarmut betroffen sind – also sich Periodenartikel nur schwer oder gar nicht leisten können –, müssen häufig auf unhygienische und gesundheitsschädliche Alternativen wie Stoffreste oder Klopapier ausweichen.

Periodenprodukte dürfen keine Geldfrage sein

„Jede Frau und jedes Mädchen in Wien soll Zugang zu Monatshygiene-Artikeln haben – das ist ein Grundbedürfnis. Periodenprodukte dürfen für Frauen auf keinen Fall eine Geldfrage sein! Keine Frau und kein Mädchen soll vor der Frage stehen, ob sie sich Tampons und Binden leisten kann. Deshalb rollen wir die ‚Rote Box‘ jetzt auf ganz Wien aus“, sagt Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál. Und: „Mit der Ausrollung wird eine weitere Maßnahme aus der großen Frauenbefragung ‚Wien, wie sie will‘ umgesetzt. Die Wienerinnen haben sich mehr niederschwellige Angebote im Gesundheitsbereich und kostenlose Periodenprodukte gewünscht. Diesen Wunsch machen wir jetzt zur Realität.“

„Die ‚Rote Box‘ ist eine Maßnahme für gesundheitliche Chancengerechtigkeit. Das Pilotprojekt hat uns gezeigt, wie notwendig es für zahlreiche Mädchen und Frauen ist, Binden und Tampons kostenlos zu bekommen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Bipa einen Partner an Bord haben, der diese großartige Unterstützung ermöglicht“, sagt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Das Pilotprojekt „Rote Box“ wurde in einem Zeitraum von drei Monaten zuerst in der Brigittenau getestet. Es lief so erfolgreich, dass es nun auf ganz Wien ausgerollt werden soll.