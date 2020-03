View this post on Instagram

Auch die Kaltpresse musste nun vorerst ihre Türen schließen auf unbestimmte Zeit. Wenn du aber auf deine zuckerfreien Ingwerlinge nicht verzichten möchtest, schau einfach in unserem online-shop vorbei auf ➡️ www.ingwerling.de ⬅️ und bestell dir deine Ration direkt nach Hause. Aber Achtung: Knallt! 💥 Bleib gesund und glücklich 🌿😊 📸 @nancyebert #kaltpresse #zuckerfrei #ingwerling #wow #achtungknallt #gingershot #ingwershot #gingershot #ginger #ingwer #wow #juice #immunesystem #corona #lieferservice #onlineshop #greenjuice #saftladen #juicecleanse #saft #gesund #healthy