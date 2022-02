Luana Sandien hat eine ganz besondere Beziehung zu sich selbst. Denn das brasilianische Model hat sich als autosexuell geoutet. Soll heißen: Sie ist in sich selbst verliebt und braucht keine zweite Person für Sex.

„Ich fühle mich von mir selbst angezogen“, verrät die 28-Jährige.

Brasilianisches Model ist autosexuell und datet sich selbst

Beim Thema Sexualität gibt es nahezu nichts, was es nicht gibt. Einige Personen lieben alles und jeden, andere stehen auf Objekte und wieder andere ausschließlich auf sich selbst. Letzteres trifft auch auf das brasilianische Model Luana Sandien zu. Denn sie hat sich als autosexuell geoutet. Menschen mit dieser sexuellen Orientierung empfinden romantische und sexuelle Gefühle sich selbst gegenüber.

Sie benötigen auch keine weitere Person für sexuelle Befriedigung, sondern stehen im Zentrum ihrer eigenen sexuellen Fantasien und Gedanken. Autosexualität bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass man den Rest seines Lebens nur unter sich bleibt. Man kann offenbar auch anderen gegenüber Gefühle und Erregung empfinden.

„Wenn ich mich im Spiegel sehe, erregt mich das“, verrät das Model gegenüber der britischen Zeitung The Sun. Ihre Einstellung habe jedoch nichts mit krankhaftem Narzissmus zutun. „Autosexuell zu sein, bedeutet für mich, unabhängig zu sein“ erklärt die 28-Jährige.

„Wie Selbstliebe auf Steroiden“

Anfangs habe Luana noch gedacht, dass es etwas seltsam sei, so für sich selbst zu empfinden. Doch dann habe sie erfahren, dass sie kein Einzelfall ist. „Ich fühle mich von mir selbst angezogen. Das habe ich eigentlich schon immer getan. Aber ich wusste nicht, dass es dafür eine Bezeichnung gibt.“ Dass auch andere Personen so fühlen, sei gut zu wissen, so das Model, das bereits für den Playboy abgelichtet wurde. „Es ist ein bisschen wie Selbstliebe auf Steroiden“, berichtet Luana.

Außerdem ist sie sich sicher: „Es mag ja nicht für alle stimmen, aber wir Frauen sind besser erregt, wenn wir uns selbst sexy finden.“ Optik sei laut dem Model ein wichtiger Faktor, wenn es um Anziehung geht. Doch auch der Kopf und die Fantasie spielen dabei eine große Rolle. Das gelte auch für den Geruch oder die Selbstberührung. Und für diese Dinge braucht Luana eben keine zweite Person. Sie alleine ist genug.

Superstar in Brasilien

Die Brasilianerin war bereits verheiratet, hat sich im vergangenen Jahr jedoch scheiden lassen. Jetzt will sie sich, wie das autosexuelle Menschen eben so machen, erstmal auf sich selbst fokussieren. „Ich habe gegenwärtig keinerlei Verlangen nach einer Beziehung“, stellt das Model, das außerdem die Mutter eines achtjährigen Sohnes ist, klar.

Während Luana in unseren Breitenkreise bisher noch weitestgehend unbekannt ist, ist sie in ihrem Heimatland ein gefeierter Star. Denn neben ihrer Modelkarriere ist die 28-Jährige auch als Influencerin tätig.

Ihr Vermögen wird übrigens auf über fünf Millionen Dollar geschätzt.

