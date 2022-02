Laut Berichten zufolge soll Netflix derzeit an einer Verfilmung arbeiten, die offenbar auf derselben Betrüger-Geschichte wie der „Tinder Schwindler“ basiert. Der Streaming-Dienst ist laut Variety schon im Gespräch mit einigen Produzenten, um den Tonus des Films zu diskutieren.

Man möchte damit direkt an den Erfolg der Dokumentation anknüpfen.

„Tinder Schwindler“ wird zum Netflix-Film

Seit dem 2. Februar ist die Dokumentation „The Tinder Swindler“ auf Netflix zu sehen. Sie erzählt die Geschichte von Shimon Hayut, der mithilfe einer Betrügermasche auf Tinder Frauen um Millionen von Dollar gebracht hatte. Dafür gab er sich als Verwandter von Diamanten-Mogul Leviev aus, indem er seinen Namen legal zu Simon Leviev änderte. Seine Masche sah folgendermaßen aus: Er reiste durch ganz Europa und nutzte Tinder, um Frauen zu kontaktieren und kennenzulernen. Dann brachte er sie dazu, ihm Geld zu leihen, welches er aber nie zurückzahlte. Damit finanzierte er sich einen luxuriösen Lifestyle mit 5-Sterne Hotels, Designer-Labels und Privatjet.

Im Prinzip betrieb Leviev eine Art Schneeballsystem, bei dem er das Geld von einem Opfer nutzte, um ein anderes von seinem Reichtum zu überzeugen. Und genau diese Geschichte soll nach der Dokumentation nun zur Inspiration und Vorlage für einen ganzen Netflix-Film werden – Eine Art „Catch me if you can“ – nur im Tinder-Zeitalter.

Netflix im Gespräch mit Produzenten

Derzeit befindet sich die Produktion allerdings noch am Anfang der Entwicklungsphase, so Quellen gegenüber Variety. Denn Netflix sei laut den Insidern noch im Gespräch mit Produzenten. Die Gespräche sollen sich in einem noch sehr frühen Stadium befinden, weil man sich nicht sicher sei, wie man die Verbrechen von Simon Leviev erzählen soll.

Warum Netflix den Film so schnell wie möglich angehen möchte, liegt auf der Hand. Denn der Streaming-Dienst will so schnell wie möglich an den Erfolg der Dokumentation anknüpfen. In nur kürzester Zeit erreichte die Doku weltweit die Top 10 der meistgesehenen Netflix-Produktionen.