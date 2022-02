Es gibt einen Grund zur Freude! Denn: Regé-Jean Page, also der „Duke of Hastings“, ist wieder zurück. Zumindest seine Stimme. Denn der Schauspieler hat jetzt den Erzähler-Part in der neuen Netflix-Doku „Surviving Paradise: A Family Tale“ übernommen.

Und wir müssen auch nicht mehr lange warten, bis wir seiner sexy Stimme endlich lauschen können.

Regé-Jean Page übernimmt Sprechrolle in Netflix-Doku

Er ist wieder zurück! Der „Duke of Hastings“, also Regé-Jean Page, ist schon sehr bald wieder auf Netflix zu sehen – oder besser gesagt zu hören. Denn für die neue Doku „Surviving Paradise: A Family Tale“ übernimmt der britische Schauspieler den Erzähler-Part. Der Streamingdienst hat bereits ein erstes Bild davon geteilt, das den 34-Jährigen bei seiner Arbeit zeigt.

Bild: Courtesy of Netflix © 2022

Oh, wir können es wirklich kaum erwarten, bis uns der sexy britische Akzent alles über das Okavangodelta in Botswana erzählt!!!

Doku über gnadenlose Wüste

Netflix beschreibt den Doku-Film über das Okavangodelta so: „Es ist eine riesige Oase, die durch eine gnadenlose Wüste vom Rest der Welt isoliert ist. Es ist auch ein Zufluchtsort, der täglich von seinen Bewohnern gebaut und gepflegt wird.“ Und genau diese Bewohner, von Löwen und Tigern bis hin zu kleineren Tieren, werden ganz genau beobachtet.

Wie agieren sie miteinander, wie helfen sie sich gegenseitig und was können wir tun, um deren natürlichen Lebensraum zu schützen? „In Wirklichkeit ist das Schicksal aller Kreaturen, ob groß oder klein, miteinander verflochten“, so der Streamingdienst.

Der Film soll aber auch die Probleme zeigen, mit denen diese Region in Afrika zu kämpfen hat. Etwa extremen Dürren, Hungersnöten und Überschwemmungen. „Am wichtigsten ist, dass diejenigen ins Rampenlicht gerückt werden, die die geheime Formel an ihre Nachkommen weitergeben“, heißt es abschließend.

Bild: Netflix © 2022

Also, markiert euch schon mal den 3. März 2022. Denn an diesem Tag startet die Doku auf Netflix!

Übrigens: Die Stimme des Briten kommt wirklich sehr gut an. Denn für die „Calm“-App hat er bereits eine Gute-Nacht-Geschichte eingelesen. Und die trägt den schönen Titel „The Prince and the Naturalist.“