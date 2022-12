Weihnachten rückt immer näher und du hast noch nicht alle Geschenke? Dann geht’s dir wie uns! Jedoch ist das nicht das Einzige, was die Shopping-Stimmung trübt: Weil alles teurer wird, haben wir weniger Budget, die Familie wird aber immer größer! Wir zeigen dir, wie und wo du tolle Inspiration und Schnäppchen für deine Geschenke findest und so dein Geldbörserl schonst, deine Liebsten aber dennoch mit großartigen Aufmerksamkeiten beschenken kannst.

Lies weiter und erfahre mehr!

Mach es selbst

Du möchtest dieses Jahr nicht nur sparen, sondern vor allem etwas schenken, das von Herzen kommt? Wie wäre es dann mit etwas selbst Gebasteltem oder einem Gutschein? Bei HalfPrice findest du nicht nur wunderschöne Karten, die sich über deine persönlichen Grüße und Gedanken freuen, sondern auch tolle Dekoration und kleine Aufmerksamkeiten, die du an dein Geschenk anbringen und ihm so noch mehr Charakter und Individualität verleihen kannst. Ein weiterer Tipp: Lade deine Liebsten zu einem festlichen Weihnachtsessen ein und zaubere ein Menü aus hochwertigen Speisen, die du bei HalfPrice in der Delikatessenabteilung findest. Von Nudeln über Gewürze, bis hin zu Soßen, Essigen und Dolci, findest du hier alles, was sich toll mit ein paar frischen Zutaten kombinieren lässt.

via GIPHY

Shoppe alles an einem Ort

Wie mühsam ist das bitte, wenn wir mit unserer dicken Winterjacke und den vielen Einkaufssackerln von Geschäft zu Geschäft hetzen müssen? Verschwitzt und genervt kaufen wir dann nur noch Dinge, die entweder gerade verfügbar sind, ok erscheinen oder noch „tragbar“ sind. Bei HalfPrice sparst du dir das. Da bekommst du alles an einem Ort: Von der neuen Salatschüssel für die Oma, dem Norwegerpulli für den Papa, die Duftkerze für die liebste Arbeitskollegin oder eine neue Ledertasche für deinen Schatz. Lass dich von den unterschiedlichen Styles inspirieren, während du ganz gemütlich durch die Gänge schlenderst. Und ganz nebenbei kannst du dir auch gleich ein Geschenk für dich selbst machen und ein festliches Outfit für die kommenden Feiertage shoppen! So macht shoppen Spaß und spart Zeit, denn bei HalfPrice sparst du bis zu 80 % vom UVP!

Video: HalfPrice

Plane dein Budget

Das Wichtigste an einem Shoppingbummel für eine große Familie oder Freundeskreis: Die Budgetplanung. Mach dir vorab eine Liste mit Ideen, was du gerne verschenken möchtest und notiere dir passend dazu dein Wunschbudget. Eh klar, dass du die Preise zu Beginn nur schätzen kannst, aber so behältst du den Überblick, wenn dann im Geschäft drauf losgeshoppt wird. Bei HalfPrice warten keine bösen Überraschungen auf dich, im Gegenteil! Wenn du weißt, was dein Budget ist, findest du garantiert genau das Richtige, ohne mit Angstschweiß auf die nächste Kreditkartenrechnung zu warten.

via GIPHY

Bist du schon im Club?

Dabei sein ist alles! Und noch schöner ist es, wenn wir dadurch tolle Vorteile und Vergünstigungen genießen können. Beim HalfPrice Club bekommst du 10 % auf deinen ersten Einkauf, 20 % auf jeden dritten Einkauf, eine Überraschung zu deinem Geburtstag und vieles mehr. So entgehen dir keine Schnäppchen und du kannst bei HalfPrice noch mehr sparen als ohnehin schon. Melde dich gleich an und shoppe deinen neuen Lieblingslook für dich selbst und tolle Geschenke für deine Liebsten!

via GIPHY