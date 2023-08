Der Sommer neigt sich allmählich dem Ende zu und der Herbst 2023 steht kurz bevor. Das heißt, wir müssen uns schon auf die nächste Fashion-Saison vorbereiten – zumindest, was unsere Garderobe angeht. Ganz oben auf der Shopping-Liste: Übergangsjacken.

Und die trendigsten Teile könnt ihr hier nachshoppen.

Die trendigsten Übergangsjacken für den Herbst 2023

Die gute alte Übergangsjacke ist perfekt für die Zeit zwischen Sommer und Winter. Vor allem diese aktuellen Trend-Pieces hier heben eure Outfits in den Styling-Olymp.

Jeansjacken

Die gute alte Jeansjacke never gets old. Aber die kommende Saison überrascht sie mit Pouf-Ärmeln, im Blazer-Manier, Oversized oder in der Crop-Variante. Denim kann einfach alles. Am coolsten kombiniert ihr das It-Piece im All-Denim-Look. Eurer Kreativität sind jedoch keine Grenzen gesetzt – Es ist alles erlaubt.

Lederjacken

Auch die Lederjacke hat dieses Jahr im Herbst einiges zum Mitreden. Denn das coole Piece kommt in unzähligen Fassungen. Von langen Matrix-Mänteln bis hin zu Retro Oversized-Pieces ist auch hier alles dabei. In Kombination mit einer lässigen, schmalen Matri-Sonnenbrille verleiht ihr eurer Coolness den ultimativen Schliff.

Trenchcoat

Ebenso der Trenchcoat wird einfach nie alt. Im Herbst verdreht er uns den Kopf mit seinen unterschiedlichsten Prints und Materialien. Neben den klassischen Modellen setzen wir im Herbst deshalb auch auf Leo-Print, bunte Modelle und auf Trenchcoats aus Lederimitat.

Puffer Jackets

Here we go – Puffer Jackets! Sie waren schon letztes Jahr ganz oben auf unserem Trend-Ranking. Im Herbst tragen wir die Jacke allerdings in ungewohnten Kombinationen wie Midiröcken. Mit einem Crop-Modell der Jacke seid ihr für Herbst und Winter perfekt ausgestattet. Also falls noch keine Puffer Jacket in eurem Kleiderschrank hängt, dann greift sofort zu.