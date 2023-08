Auf Instagram präsentiert Kourtney Kardashian regelmäßig ihren süßen Babybauch. Wann das Baby zur Welt kommt, ist nicht offiziell bekannt. Doch jetzt sind sich Fans sicher, Kourtney hat in ihrem letzten Posting verraten, wann ihr Baby auf die Welt kommen wird.

Wieso? Das lest ihr hier:

Kourtney Kardashian: Ist das der Geburtstermin?

Der Reality-TV-Star und ihr Ehemann Travis Barker hatten schon länger versucht, ein Baby zu bekommen. Mitte Juni war es dann so weit und Kourtney machte es offiziell: Sie ist schwanger. Seitdem hält sie ihre Fans mit regelmäßigen Babybauch-Postings auf Instagram auf dem Laufenden. Doch jetzt wollen Fans einen Hinweis in ihrem letzten Beitrag gefunden haben. Der soll nämlich verraten, wann der Geburtstermin der 44-Jährigen sein soll.

In ihrem Karussell-Postings geht es offensichtlich um eine bestimmte Jahreszeit, und zwar den Herbst. Untertitelt hat sie das ganze mit den Worten: „Ein Monat“. Dem fügte sie noch einige herbstliche Emojis hinzu. Verdächtig daran: Es gibt kein Foto von ihrem Babybauch, nur Moods vom Herbst. Fans sind sich deshalb sicher: Im Oktober muss der Geburtstermin sein, wie in den Kommentaren zur Bilderreihe zu sehen ist. „Ihr Geburtstermin ist im Oktober“, schreibt ein Fan. Wieder ein anderer kommentiert: „Ist das auch der Countdown für das Baby?“

Dazu geäußert hat sich der Reality-TV-Star noch nicht. Auch wie weit fortgeschritten sie in ihrer Schwangerschaft ist, hat sie bisher noch nicht verraten. Kein Wunder also, dass die Bilderreihe Fans spekulieren lässt.

Es wird ein Junge

Was allerdings sicher ist, ist das Geschlecht des Babys. Denn vor knapp zwei Monaten teilte die 44-Jährige ein Video von ihrer Gender Reveal-Party. Auf dem Video sitzt Kourtney auf dem Schoß von Ehemann Travis, der es sich mit seinen Drum-Sticks vor einem Schlagzeug bequem gemacht hat. Er setzt für den großen Trommelwirbel an, während die Familie und Freunde gespannt auf die Gender-Enthüllung warten.

Dann fliegt blaues Konfetti in die Luft. Kourtney & Travis erwarten also einen Jungen freuen. Wie der Kleine heißen soll? Auf diese News müssen wir noch gespannt warten. Aber vielleicht ist es ja im Oktober wirklich schon so weit. Dann wissen wir mehr.