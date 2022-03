Morgens frisch aus der Dusche und dann direkt zum Föhn. Das Ergebnis: Haare, die einem sprichwörtlich zu Berge stehen. Frizzy Hair wohin das Auge auch reicht. Glücklicherweise liefert TikTok mal wieder den passenden Hack, um dem Bad Hair Day Einhalt zu gebieten.

Alufolie soll helfen. Aber funktioniert das wirklich? Wir haben den Beauty-Trick getestet.

Mit Alufolie gegen Frizzy Hair

Die meisten von uns kennen es: Sobald die Haare nach dem Waschen trocken sind, findet auf unseren Köpfen ein großes Kräuselfest statt. Nichts will helfen, weder die Haarbürste noch irgendwelche Sprays. Doch wie immer heißt es: Nicht verzagen, TikTok fragen. Die Video-Plattform hat mal wieder den richtigen Hack auf Lager, mit dessen Hilfe Frizz-Probleme der Vergangenheit angehören sollen. Doch wie wir wissen, kann man nicht alles für bare Münze nehmen, was TikTok-Clips uns glauben lassen wollen. Deshalb haben wir den Hack für euch getestet.

So funktioniert’s

Man nehme eine Rolle Alufolie und krauses Haar. Mit einem abgerissenem Stück Alufolie streicht ihr vorsichtig über die krausen Stellen, und zwar so lange, bis der Frizz wie von Zauberhand verschwunden ist. Das Ergebnis ist – wenn man den TikToks glauben kann – schönes und glänzendes Haar; und das ohne Hitze oder Haar-Produkte.

Wir wollen’s wissen, und haben den Hair-Trick selbst getestet.

Unser Fazit

Leider hält er nicht ganz, was er verspricht! Wer sich von dem Hack großes erwartet, den müssen wir an dieser Stelle enttäuschen. Der Trick funktioniert zwar – allerdings vollbringt er keine Wunder. Das Gröbste kann die Alufolie tatsächlich verschwinden lassen, aber die Haare sehen nicht ansatzweise so gestylt aus, wie in dem TikTok-Clip. Schade eigentlich! Für die schnelle Abhilfe bei Frizzy Hair kann man aber auf jeden Fall hin und wieder auf die Alufolie zurückgreifen. Vermutlich muss man aber doch noch etwas mit Styling-Produkten und Glätteisen oder Lockenstab nachhelfen.

Hier könnt ihr euch unseren Test ansehen: