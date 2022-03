Das Spannendste an „Love is Blind“ ist sicherlich, dass Paare sich verloben, ohne sich jemals gesehen zu haben. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, woher die ganzen Verlobungsringe für die Heiratsanträge plötzlich in die Show kommen? Und noch viel interessanter: Weshalb ähneln sich die Ringe von allen Frauen so sehr?

In der ersten Staffel wirkte es sogar ganz so, als würden alle Kandidatinnen den gleichen Ring tragen.

Deshalb tragen die „Love is Blind“-Kandidatinnen ähnliche Verlobungsringe

Wie wir wissen, waren im Laufe der zweiten Staffel der Reality-Show fünf Paare bereit, sich das Ja-Wort zu geben. Und auf sonderbare Weise hatten auch alle Männer einen Verlobungsring parat. Aber woher kamen eigentlich all diese Ringe? Für die Kandidaten gab es keine Möglichkeit, noch schnell einen Ring zu besorgen, denn die Produzenten ließen sie dafür nicht das Studiogelände verlassen.

Stattdessen durften die Männer aus einer kleinen Auswahl von zehn bis 12 Ringdesigns für ihre Zukünftige wählen. Vorausgesetzt, sie bringen keinen eigenen mit ans Set. „Was immer sie auswählen, wir bezahlen es. Was wir bezahlen, behalten sie, egal wie die Verlobung ausgeht“, so ein Vertreter der Netflix-Show gegenüber Popsugar.

Ring-Absprachen unter den Männern

Das erklärt die Ähnlichkeit der Ringe, doch gerade in der ersten Staffel fiel auf, dass Lauren Speed, Jessica Batten und Amber Pike identische Verlobungsringe tragen. In der aktuellen Staffel hingegen weisen die Ringe nur ähnliche Elemente auf, doch keine zwei Ring-Stile sind laut Netflix gleich. Denn die Männer der zweiten Staffel sprachen ihre Ring-Wahl untereinander ab, damit jeder Ring einzigartig sei.

Fans sind aber der Meinung, dass es besser wäre, wenn Frauen ihre Ringe selbst auswählen könnten, bevor sie in die Pods gehen. Denn genau das wurde in der aktuellen Staffel bei Mallory und Salvador zum Problem. Mallory wünschte sich nämlich statt einem silbernen eine goldenen Ring. Möglicherweise finden die Showmacher in Zukunft einen Weg, damit alle an der Ringauswahl teilnehmen können.