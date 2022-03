„Love is Blind“ ist wohl auch nach dem Staffelfinale immer für eine Überraschung gut. Denn obwohl wir all die Dramen und das Chaos noch immer nicht ganz überwunden haben, wartet schon der nächste Hammer: Shaina Hurley hat sich verlobt.

Doch der Auserwählte ist keiner aus dem Cast.

„Love is Blind“: Liebeschaos bei Shaina, Shayne und Natalie

Sie gehörte definitiv zu den Highlights der zweiten Staffel „Love is Blind“: Shaina Hurley. Denn ihre Liebesgeschichte in der Show war an Drama nämlich kaum zu übertreffen. Nicht nur das Liebesdreieck zwischen ihr Shayne und Natalie sorgte für Aufregung, sondern auch ihre Verlobung und baldige Trennung von Kyle. Noch vor Kurzem munkelten einige, dass Shaina letztlich doch ihr Glück mit Shayne gefunden hätte.

Doch obwohl wir uns von dem ganzen Drama der „Reunion“ und Shainas Entschuldigung für all das Chaos noch nicht ganz erholt haben, wartet die die 32-Jährige jetzt schon mit der nächsten Überraschung: einem Verlobungsring. Ihr „Ride or Die“, wie sie ihn auf Instagram nennt, ist allerdings weder Kyle noch Shayne, sondern ein bisher unbekanntes Gesicht: Christos Lardakis.

Seit fast einem Jahr zusammen

Viel ist über ihren Verlobten bisher noch nicht bekannt. Erst einen Tag, bevor das „People“-Magazin exklusiv die Verlobung verkündete, stellte Shaina ihren Schatz auf Instagram vor und teilte gemeinsame Urlaubsbilder.

Eine ihr nahestehende Quelle verrät dem „People“-Magazin jedoch, dass sie beiden schon länger ein Paar sind. „Sie ist seit fast einem Jahr mit Christos zusammen und so glücklich wie jetzt habe ich sie noch nie gesehen“, verrät die anonyme Quelle. „Er hat ihr während des ganzen ‚Love is Blind‘-Dramas zur Seite gestanden und ist ihr Fels im Sturm gewesen.“ Nach dem ganzen „Love is Blind“-Chaos haben sich die beiden schließlich am vergangenen Donnerstag verlobt.