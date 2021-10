In einer Beziehung wollen wir doch immer die erste Wahl sein. Wer aber auf Wolke sieben schwebt, bemerkt oft gar nicht, dass der Partner die Sache gar nicht so ernst nimmt, sondern einen nur als Lückenbüßer bis zur nächsten Beziehung sieht. Hier sind fünf Hinweise, an denen man das Lückenbüßer-Dasein erkennen kann.

Weil direkt danach fragen führt meist nur zu verwunderten Gesichtern.

1. Emotionale Unerreichbarkeit

Jetzt einmal ganz ehrlich: Wie viel weißt du über deinen Partner und seine Gefühlswelt? Erzählt ihr euch ehrlich von eurem Tag, weißt du, wann es ihm oder ihr schlecht ging und warum? Wenn er sich dir gegenüber nicht öffnen möchte und emotionale Gespräche abblockt, kann das ein Zeichen sein, dass in eurer Zukunft keine ernste Beziehung möglich ist.

Denn wenn es statt ernsten Gesprächen immer nur um Spaß und möglichst oberflächliche Dinge geht, möchte dein Gegenüber ziemlich offensichtlich nicht in die Tiefe gehen. Wer nur auf der Suche nach einem Lückenbüßer ist, bevorzugt nämlich meist Smalltalk.

2. Du kennst das soziale Umfeld nicht

Schon klar, wenn ihr euch erst seit kurzem trefft und die Beziehung noch nicht lange andauert, gilt das natürlich nicht als Warnsignal.

Aber wenn ihr euch schon länger datet und du immer noch nichts über die besten Freunde, Eltern, Geschwister oder das soziale Umfeld im Allgemeinen weißt, könnte das ein Warnsignal sein. Denn es lässt vermuten, dass du nicht dauerhaft Teil des Alltags sein sollst.

3. Du wirst ständig verglichen

Egal ob dein Äußeres, deine Hobbys, Fähigkeiten oder Eigenheiten: Wenn dein Partner beziehungsweise deine Partnerin dich ständig mit Ex-Beziehungen oder dem Umfeld vergleicht, könnte das ein Warnzeichen sein. Denn es kann darauf hindeuten, dass du nicht die erste Wahl bist, sondern im Vergleich mit den Traumvorstellungen noch Potenzial nach oben existiert.

Wenn euch das auffällt, können wir nur eines sagen: Nur weil euer Partner oder eure Partnerin sich etwas anderes vorstellt, hat das nichts mit euch zu tun. Jeder Mensch ist auf seine Art perfekt und ihr solltet euch nie für die Vorstellungen von jemand anderem verbiegen!

4. Die Zukunftspläne beinhalten dich nicht

Eine Weltreise, ein neuer Job, ein Haus am Land – und wo bleibst du? Wenn dein Partner in den eigenen Zukunftsplänen immer ausklammert, ob du Teil davon sein könntest, ist das ein Zeichen dafür, dass er sich mit dir keine Zukunft vorstellen kann.

Das muss zwar nicht zwangsläufig bedeuten, dass du nur ein Lückenbüßer bist, es kann aber ein Hinweis darauf sein, dass die Sache zwischen euch ziemlich sicher nicht ernster wird.

5. Es geht immer um Verflossene

Egal worüber ihr sprecht, irgendwann endet das Gespräch immer mit einer Anekdote über die Ex? Dann ist euer Partner vermutlich noch nicht über die frühere Beziehung hinweg oder sie beschäftigt ihn noch sehr.

Vor allem wenn es immer wieder um das Thema Trennung geht wird das sehr offensichtlich. Sollte das bei euch der Fall sein, traut euch ruhig, das Thema anschließend direkt anzusprechen und auch geradeheraus zu fragen, ob die Sache für euren Partner abgeschlossen ist.