Viele Menschen bevorzugen in einer Beziehung ältere Partner. Denn sie fühlen sich von ihnen meistens besser verstanden und geborgener. Diese Partnerwahl hängt auch oft vom Sternzeichen ab.

Diese drei Tierkreiszeichen bevorzugen ältere Partner:

Stier

Der Stier ist ein sehr ruhiger und besonnener Mensch. Deshalb wünscht er sich auch einen Partner an seiner Seite, der ebenfalls viel Ruhe vermittelt. Er möchte keinen Streit, weil sein Gegenüber ständig auf Partys gehen will oder ein gemütlicher Abend auf der Couch ihm einfach zu langweilig ist. Deshalb bevorzugt der Stier einen älteren Partner. Denn mit diesem kann er eine ruhige und gelassene Beziehung führen ohne viel Drama und Streitereien, dafür mit umso mehr Liebe und gegenseitigem Verständnis.

Krebs

Der Krebs ist unglaublich sensibel und braucht viel Liebe in einer Beziehung. Weil er sich auch gerne umsorgen lässt, bevorzugt dieses Sternzeichen auch meistens einen älteren Partner. Denn Geborgenheit und Sicherheit sind für den Krebs das A und O in einer guten Beziehung. Erst dann vertraut er dieser Person blind und kann ihr Liebe schenken. Sobald er sich aber in der Beziehung sicher fühlt, würde er alles für seinen Partner tun. Denn für den Krebs sollte Geben und Nehmen stets im Gleichgewicht sein.

Steinbock

Der Steinbock ist vor allem in seinem Job unglaublich pflichtbewusst. Deshalb braucht er auch einen Partner an seiner Seite, der es versteht, wenn die Arbeit ab und zu einmal an erster Stelle steht. Sein Pflichtgefühl lässt es einfach nicht zu, regelmäßige Partynächte zu feiern, oder ständig in der Sonne zu liegen. Oft sucht dieses Sternzeichen deshalb einen älteren Partner mit ähnlichen Karrierewünschen. Erst dann kann sich der Steinbock in einer Beziehung entfalten und fühlt sich verstanden.

Das könnte dir auch gefallen: