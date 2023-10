Wer gern auf Tiktok unterwegs, hat bestimmt schon von dem Begriff „delulu“ gehört. Kurz zur Info: die Wortkreation ist eine Abkürzung für das englische Wort „delusional“ und beschreibt eine Denkweise, die von unrealistischen Vorstellungen geprägt ist. Und tatsächlich sind einige Sternzeichen dafür bekannt, sich in ihrer eigenen Gedankenwelten zu verlieren und in der Welt der Illusion zu schwelgen.

Diese Tierkreiszeichen sind besonders „delulu“.

Fische

„Romanticise Your Life“ – lautet das Motto der Fische. Die Fische sind ohne Zweifel die ultimativen Träumer:innen des Tierkreises. Ihre kreative und einfallsreiche Natur lässt sie oft in ihrer eigenen Welt schweben. Sie können sich in romantischen „what if … ?“-Situationen verlieren und sich Dinge einbilden, die für andere unerreichbar sind. Und genau das macht das Wasserzeichen so charmant und liebenswert.

Löwe

Löwen lieben ja das Rampenlicht, und manchmal kann ihre Vorliebe für Drama sie in Situationen führen, in denen sie ein wenig „delulu“ wirken. Sie sind die Stars ihrer eigenen Show und neigen dazu, die Realität mit einer Prise Theatralik zu überarbeiten. Main Character, hello! Klar, kann das auf andere schon mal etwas too much wirken. Aber hey, das macht das Leben ja schließlich interessant, oder?

Widder

Und natürlich dürfen hier die „freigeistigen“ Widder nicht fehlen. Das Feuerzeichen ist ja für seine Abenteuerlust bekannt, und das gilt nicht nur für physische Reisen, sondern auch für geistige. Sie können quasi stundenlang in ihrer eigenen Traumwelt sein, ohne dass ihnen langweilig. Kein Wunder, immerhin sind Widder ja auch ziemlich kreative Wesen. Manchmal können sie sogar so in ihren Theorien und Vorstellungen aufblühen, dass sie die Grenze zwischen Realität und Fantasie ein wenig verschwimmen lassen.