Seien wir doch einmal ehrlich: TikTok ist schon lange nicht mehr nur der Ort, an dem wir uns lustige Skits ansehen und über aktuelle Gossip-News informiert werden. Die Plattform wird mehr und mehr zu einer Art virtueller Wunschliste voller (unnötiger) Dinge, die wir unbedingt haben wollen.

Wir zeigen euch zehn Dinge, die wir ganz nach dem Motto #tiktokmademebuyit kaufen mussten – und verraten euch, ob sie das Geld wert waren.

10 Produkte, die wir nur wegen TikTok gekauft haben

Skincare, Technik oder doch Kleidung: TikTok hat für jedes Hobby die richtige Nische – und jede Menge Produkte, die man UNBEDINGT haben muss. Dass dahinter aber meist nur ein kleiner Hype steckt, entdecken wir nur allzu oft zu spät. Damit ihr aus unseren Fehlern lernt, haben wir hier zehn gehypte Produkte und verraten euch, ob sie den Trubel wert sind.

1. Heatless Curls Haarband

Perfekte Locken ohne Hitze? Ein Traum, den wir einfach nicht loslassen wollen. Und TikTok ist dafür einfach perfekt. Denn gefühlt im Minutentakt gibt es einen neuen Hack, ein neues Produkt oder einen Tipp, wie man die Traumlocken erzielen kann. Dabei immer ganz hoch im Kurs: spezielle Haarbänder, mit denen man sich die Locken über Nacht drehen kann.

Klingt doch großartig, oder? Zwei Minuten eindrehen, dann ins Bett gehen und am nächsten Morgen wacht man mit dem perfekten Styling auf – Ideal! Na ja, zumindest in der Theorie. Denn in der Praxis gestaltet sich das Ganze ein bisschen schwieriger (vor allem, wenn man komplett glatte Haare hat). Denn um das „richtige“ Eindrehen zu perfektionieren, braucht es ziemlich viel Übung. Und um mit dem XXL-Haarband inklusive Spange und Haarbändern schlafen zu können, braucht es entweder die perfekte Schlafposition oder die Fähigkeit, im Sitzen zu schlafen. Bei uns löste das Tool stattdessen Frustration aus. Einmal verrutscht die Spange, dann drückt sie unangenehm in den Hinterkopf und am nächsten Morgen ist das Ergebnis … na ja, sagen wir mal – meh!

Fazit: Wer Geduld und kein Schmerzempfinden im Schlaf hat, sollte sich dieses Stück gönnen; alle anderen gehen dann doch zu den unzähligen anderen Locken-Hacks über.

2. La Roche Posay Cicaplast Baume B5

Wer sich viel mit Beauty und Lifestyle auseinandersetzt, neigt dazu, schnell einiges ausprobieren zu wollen. Ein neues Serum hier, eine ultra-beliebte Maske da, ein fancy Toner dort. Sich durch die aktuellsten Beautyprodukte zu testen führt einen oft zu richtigen Schätzen, kann aber auch in Ausschlägen, geröteter und vor allem gereizter Haut enden.

Ein absoluter Moodkiller – zumindest bis TikTok uns die Cicaplast Baume B5 von La Roche Posay gezeigt hat. Denn die Creme beruhigt und pflegt und hilft besonders schnell bei irritierter oder empfindlicher Haut. Ein absoluter Gamechanger und Retter in der Not!

Fazit: Die vierte Tube ist mittlerweile fast leer!

3. Mini-Kühlschrank für Skincare

Ihr seht: wir lieben Skincare! Kein Wunder also, dass wir da auch schnell in die Falle der Mini-Kühlschränke gefallen sind. Ein Ort, an dem all unsere liebsten Skincare-Produkte kühl gelagert werden; und das auch noch in einem Retro-Design. Take my money! Die Euphorie über den Mini-Kühlschrank hielt auch an – zumindest, bis er dann zum ersten Mal eingeräumt war. Denn richtig viel Platz war hier nicht – tja, wer hätte das gedacht. Also wurden die Produkte erst recht wieder zwischen Badezimmer und Küche aufgeteilt – und in den ganz normalen großen Kühlschrank gepackt, der mindestens genauso gut ist wie das Mini-Modell. Nur, dass das Mini-Modell eben zusätzlichen Strom verbraucht hat – und im Badezimmer auch irgendwie im Weg stand.

Fazit: Mittlerweile haben wir den Mini-Kühlschrank wieder weiterverkauft. Wer weiß, vielleicht freut sich ja die nächste mehr darüber?

4. Maybelline Sky High Mascara

Einen der wohl größten Beauty-Hypes löste die Mascara „Sky High“ von Maybelline aus. Einfach jeder schwärmte online für sie und wer eine ergattern konnte, hatte zeitweise richtig Glück. Denn die Regale in der Drogerie waren fast leergeräumt. Da mussten wir natürlich auch zuschlagen.

Und ja: die Mascara macht einen beeindruckenden Unterschied, trennt die Wimpern mühelos und verlängert sie optisch stark. Ein richtiger Gewinner also! Danke TikTok.

Fazit: Dieser Hype war gerechtfertigt!

5. Haare entfernen mit einem „Hair Eraser“

Dieses Produkt war im Sommer wirklich überall: ein Tool, mit dem man die Haare einfach „wegrubbeln“ konnte. Klingt super, gestaltet sich in der Realität aber gar nicht so einfach. Denn wie uns auch die Dermatologin Dr. Meidinger verriet, ist die Haarentfernung mit dem Tool sehr viel aufwendiger als beispielsweise mit einem Rasierer. Und an unebenen Stellen wie im Achselbereich, an Knochenvorsprüngen und Gelenken ist die Haarentfernung auch richtig schwierig!

Fazit: Wir bleiben dann doch bei unseren gewohnten Tools!

6. Transparente Post-its

Aber keine Sorge, wir sind nicht nur in die Beauty-Shoppingfallen auf TikTok gefallen. Denn als Organisationsfans sind auch wir Teil der TikTok-Nische, in der unzählige User:innen ihre Daily Planner präsentieren, uns vom Bullet Journal überzeugen wollen und wöchentlich mindestens drei Bücher lesen. Wer sein Leben so im Griff hat, der muss doch einfach gute Produkte verwenden, oder?

Bei vielen Dingen ist diese Annahme vermutlich kompletter Blödsinn, bei einem haben die Planer:innen auf TikTok aber absolut recht: Transparente Post-its. Denn mit ihnen kann man direkt in ein Buch, auf ein Dokument oder eine Abgabe Notizen schreiben – und zwar ziemlich ästhetisch und auf eine Art, die man schnell wieder entfernen kann.

Fazit: Wir verwenden diese Post-its jeden Tag!

7. „Oodies“ und andere Kuschelpullover

Apropos Impulskauf. Als wir mitten im kalten und verregneten Herbst plötzlich überall auf TikTok Menschen gesehen haben, die gemütlich in ihren Oodies chillten, war klar: das Teil brauchen wir auch! Eine kleine Investition später (und einige Tage Lieferzeit) kuschelten wir auch schon in unserem Pulli. Und ja, er war warm und flauschig … aber irgendwie auch ziemlich unpraktisch, sobald man aufstehen wollte.

Denn ständig hängen einem die Ärmel im Weg und auch wenn die Energiekrise zum Sparen anregt – so kalt war es dann doch nicht (vor allem, wenn man unter dem Oodie noch was anhatte). Und so viel sei gesagt: im Flausch schwitzen ist nicht gerade ideal!

Fazit: Der darf jetzt im Kleiderschrank verstauben!

8. Soo viele Claw-Clips

Die 90er und 2000er sind zurück – da dürfen Claw Clips natürlich nicht fehlen. Und nachdem auf TikTok scheinbar täglich neue Modelle gezeigt werden, die natürlich auch immer mit neuen Frisuren kombiniert werden, können wir einfach nicht widerstehen. Wir sind dem Claw-Clip-Hype total verfallen und tragen die hübschen Spangen so oft es geht!

Fazit: Wenn ihr Claw Clips braucht, wir haben genug für eine Schulklasse in der Tasche.

9. Mini Mikrofon

Ein Interview mit einem normalgroßen Mikrofon? Wie langweilig! Wer auffallen will (und das Interview gleich mit ein bisschen Spaß beginnen will) braucht einfach ein Mini-Mic. Wir gehören da natürlich dazu. Und tatsächlich funktionieren die Mikros richtig gut – und sind ein zuckersüßer Hingucker.

Fazit: Schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, da entdeckt ihr bestimmt bald das Mini-Mikro!

10. Tiny Hand

Und zu guter Letzt noch ein Produkt, das so unnötig wie es auch großartig ist: die Tiny Hand. Eine kleine Plastikhand, die nichts anderes kann, außer auf dem Finger zu sitzen. Warum man sie braucht? Keine Ahnung? Warum wir sie unbedingt haben wollten? Weil sie einfach SO WITZIG ist!

Jede Bewegung, jede Gestik, jeder Satz wird einfach so viel lustiger, wenn man es mit einer Tiny Hand präsentiert! Man kann mit ihr winken, den Mittelfinger zeigen oder einfach die Frisur richten. Ja, das geht auch alles mit der eigenen Hand. Doch mit der Tiny Hand wird es zu einem Erlebnis!

Fazit: Sind sie absolut unnötig? Jap! Feiern wir sie trotzdem? Absolut!

