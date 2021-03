Es gibt ein paar Dinge, über die wirkliches jedes Paar einmal geredet haben sollte. Denn in einer Beziehung ist Kommunikation das A und O.

Über diese Dinge sollte jedes Paar reden:

1. Vergangenheit

Ab einem gewissen Zeitpunkt in der Beziehung sollte die Vergangenheit keine Rolle mehr spielen. Dennoch gehört sie einmal angesprochen und geklärt, damit die Partnerschaft auch gut funktionieren kann. Denn nur, wenn man über die Vergangenheit spricht, klärt, warum es mit den Ex-Partnern nicht geklappt hat und auch die Probleme des Partners kennt, kann man gemeinsam nach vorne blicken. Deshalb gehört die Vergangenheit eindeutig zu den Punkten, die jeder in seiner Beziehung einmal angesprochen haben muss.

2. Vorlieben im Bett

Sex ist nicht alles in einer Beziehung. Dennoch ist es ein wichtiges Thema, das besprochen werden muss. Die sexuellen Vorlieben des Partners solltest du kennen und er auch deine. Denn nur so könnt ihr auch ein erfülltes Sexleben haben. Natürlich kann das zu Konflikten und Problemen führen, aber auch für unterschiedliche Vorlieben gibt es eine Lösung. Aber noch viel wichtiger als zu wissen, worauf der Partner steht, ist auch die Häufigkeit von Sex. Denn, es gibt keine Generalregel, die euch zeigt, wie viel Sex ihr in einer glücklichen Beziehung haben sollt. Ob ihr zweimal am Tag, einmal in der Woche oder einmal im Jahr Sex habt, vollkommen egal. Wichtig ist nur, dass ihr beide euch einig seid.

3. Erwartungen an die Beziehung

Jeder hat Erwartungen an eine Beziehung. Diese sollte der Partner auch kennen. Deshalb gilt auch hier: Reden, reden, reden. Sprecht darüber, wie ihr euch die gemeinsame Zukunft vorstellt und was ihr von eurem Gegenüber erwartet. Denn die Zukunft ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, als die Vergangenheit. Natürlich ist das kein Thema, dass gleich von Anfang an geklärt gehört. Aber nach der anfänglichen Verliebtheitsphase, sobald der Alltag eingekehrt ist, solltet ihr euch gemeinsam diese Frage stellen.

4. Freundschaften und Eifersucht

In jeder Beziehung ist Eifersucht ein Thema. Manchmal kann sie auch sehr belebend und gesund sein. Aber in den meisten Fällen ist sie eher schädlich für eine Beziehung. Deshalb solltet ihr klare Grenzen abstecken, wie ihr beide zu diesem Thema steht. Vor allem die Freundschaften, die jeder außerhalb der Beziehung hat, könnten dann ein Problem werden. Deshalb ist auch hier die Kommunikation besonders wichtig. Vor allem, weil Freundschaften wichtig sind und nicht wegen Eifersucht in einer Beziehung aus den Augen verloren werden sollten.