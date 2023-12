Wir kennen mit Sicherheit alle so einige Personen, die für ihr Leben gerne neue Food-Hotspots, Coffee-Shops und Bars testen. Die perfekten Weihnachtsgeschenke für sie zu finden, ist eigentlich relativ einfach – denn sie müssen einfach nur lecker sein. Wir haben für euch die schönsten Geschenkideen für Foodies gesammelt!

Perfekt für das Weihnachtsdinner oder die Zeit danach …

1. Festliche Nespresso Kapseln

Coffee-Addicts freuen sich mit Sicherheit über die neue festliche Nespresso-Kapsel-Kollektion. Darin enthalten sind Geschmäcker in der Limited Edition, wie „Festive Black Espresso“, „Frosted Caramel Nuts“ und „Seasonal Delight Spice“. Erhältlich im 30-teiligen Weihnachtsset für Originalkapseln (15,50 Euro). Zu kaufen gibt es die Kapseln in allen Nespresso-Stores und online.

2. Festtagsgenuss von Ja! Natürlich

Was wäre das Weihnachtsfest ohne ein ausgiebiges Dinner, bei dem man Zeit mit seinen Liebsten genießt? Alle, die Wert auf Qualitätsprodukte legen, sollten sich die Ja! Natürlich-Produkte der Rewe-Group mal genauer ansehen. Von Obst über Gemüse und saftigen Fleischsorten ist dort alles zu finden. Die große Auswahl gibt es in allen Billa, Billa-Plus, Adeg und Sutterlüty Filialen oder online zu kaufen.

3. Thermomix von Vorwerk

Ihr kennt jemanden, der es liebt, zu kochen, aber oft einfach keine Zeit dafür hat? Dann wäre der Thermomix von Vorwerk vielleicht das ideale Geschenk. Die Küchenmaschine ist mit 1.399 Euro zwar hochpreisig, verspricht aber einzigartige Geschmackserlebnisse ohne großen Aufwand! Erhältlich online und im ausgewählten Fachhandel.

4. Wein von den Schwertführerinnen

Ein guter Tropfen unter dem Weihnachtsbaum kann viele Menschen glücklich machen! Mit der Auswahl von dem preisgekrönten Winzerinnen-Duo, den Schwertführerinnen, verschenkt ihr beste Qualität und feinsten Genuss. Etwa den mit der Salon Wein Auszeichnung prämierten Chardonnay Dassy Reserve. Erhältlich im hauseigenen Weingut im niederösterreichischen Sooß oder online, für 16 Euro.

5. Essen im Dstrikt Steakhouse

Ein feines Dinner? Ein leckerer Brunch? Könnt ihr haben! Dazu müsst ihr nur das Dstrikt Steakhouse im achten Bezirk in Wien besuchen. Das Restaurant zählt zu einem der beliebtesten Hotspots der Stadt. Im Dezember bietet das Steakhouse tagtäglich ein festliches 3-Gänge-Menü an. Am 25. Dezember gibt es zudem einen köstlichen Christmas-Brunch, bei dem mit Sicherheit keine Wünsche offen bleiben. Ideal auch zum Verschenken!

6. Dutch Oven von Weber

Für alle Foodies in eurem Freundes- und Familienkreis, die gerne grillen, haben wir das ultimative Add-on! Der Dutch Oven von Weber eignet sich perfekt für die Zubereitung von einem zarten Braten oder aromatischen Eintöpfe. Der Deckel lässt sich außerdem auch als flache Grillplatte zum Toasten von Sandwiches oder zum Grillen von Hühnerbrust und Gemüse verwenden. Erhältlich im ausgewählten Store und online, für 159,99 Euro.

7. Gutschein für einen Wirtshausbesuch

Gemeinsam Zeit bei einem guten Essen verbringen? Say no more! Die Gutscheine der Niederösterreichischen Wirtshauskultur sind ideal für alle Foodies, die die Genussregion des österreichischen Bundeslandes kennenlernen wollen. Zur Auswahl stehen rund 200 Restaurants, die es zu entdecken gibt. Den Wert des Gutscheines könnt ihr online selbst wählen.

8. Kulinarische Geschenkbox von Wiberg

Hobbyköch:innen können von einer Sache bestimmt niemals genug haben: Gewürzen! Bei Wiberg findet ihr eine große Auswahl an hochwertigen Gewürzmischungen, die einen Einblick in die beliebtesten Länderküchen geben. In der Geschenkbox „Frohe Wownachten“ findet ihr die Mischungen American-BBQ-Allstars, mediterrane Lieblinge à la Italia oder würzige indische Köstlichkeiten. Die Box ist für 18,90 Euro online erhältlich.

9. Rum von Diplomático

Rum-Liebhaber:innen freuen sich in diesem Jahr über einen besonders exquisiten Tropfen unter dem Weihnachtsbaum. Der Diplomático Ambassador überzeugt mit Noten von Muskat, gerösteter Eiche und Rosinen. Was das Geschenk so besonders macht: In den Genuss des Ambassador kommt man selten, denn die Stückzahl ist aufgrund der aufwändigen Herstellung streng limitiert. Zu kaufen online, für 216 Euro.

10. Landtmann’s Original Guglhupf

Ein herrlich duftender Guglhupf erinnert nicht nur an unsere Omis und Opis, sondern verbreitet auch pure Freude. Lecker ist er ganz nebenbei auch! Im Wiener Traditionscafé Landtmann findet ihr eine ganz besondere Version – nach einem originalen Traditionsrezept zubereitet. Anlässlich des 150. Jubiläums des Café Landtmann kommt der Guglhupf jetzt auch in einer hochwertigen Geschenkbox. Für 16,50 Euro bei Landtmann sowie im Onlineshop erhältlich.