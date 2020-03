Schon als Kind lernen wir die Tatsache zu akzeptieren, nicht immer das bekommen zu können, was wir gerne hätten. Auch im reifen Alter können oft nicht alle Wünsche direkt in Erfüllung gehen.

Doch ist man so stur wie diese drei Sternzeichen und weiß, wie man sich durchsetzen kann, werden auch die größten Träume wahr.

Stier

Der Stier macht seinem Namen alle Ehre. Denn kein anderes Sternzeichen ist so stur und dickköpfig. Er bekommt immer, was er möchte. Dafür lässt er sich auch gerne mal auf lange Diskussionen mit seinem Gegenüber ein. Zwar kann der Stier durch seinen Sturkopf stets an sein Ziel gelangen, doch achtet er dabei oft nicht auf die Gefühle seiner Mitmenschen.

Steinbock

Dieses Sternzeichen ist ziemlich stur, wenn es darum geht seine Ziele umzusetzen. Er nimmt keine Rücksicht auf andere, sobald er sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Außerdem ist der Steinbock ein kleiner Besserwisser. Er weicht nicht von seiner Idee und seiner Meinung ab, wenn er fest davon überzeugt ist, recht zu haben. Und da lässt er sich dann auch schon mal gerne auf die ein oder andere hitzige Diskussion ein.

Löwe

Sein dringlicher Wunsch im Mittelpunkt zu stehen bringt den Löwen dazu, sich permanent durchsetzen zu wollen. Das Rampenlicht gehört nur ihm allein. Aus diesem Grund sollte man die Aussagen des Löwen lieber nicht infrage stellen. Genauso unklug wäre es sich auf eine Diskussion mit ihm einzulassen. Denn durch seine sture Art gewinnt der Löwe einfach jedes Wortgefecht.