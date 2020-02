Der Valentinstag hat dich dieses Jahr irgendwie überrascht aber du möchtest deinem Partner dennoch etwas Gutes? Plant doch einfach zusammen etwas!

Wir haben die Top 3 Valentinstags Geschenke für euch rausgesucht.

1. Pärchen-Bucketlist

Ihr habt noch einige Dinge zusammen vor? Nehmt euch Zeit und kreiert gemeinsam eine Bucketlist für euch. Eine besondere Idee, bei der Zeit zu zweit großgeschrieben wird. Lasst euch von Pinterest & Co inspirieren!

2. Ein Casino-Abend

Gönnt euch einen gemeinsamen Casino-Abend und haut mal ordentlich auf den Putz. Schmeißt euch in euer schickstes Outfit – wer weiß, vielleicht bringt euch die Liebe am Valentinstag so richtig Glück. Bei Casinos Austria gibt’s sogar einen Last-Minute-Gutschein zum Ausdrucken.

3. Pärchen-Städtetrip

Ihr wollt am Valentinstag etwas ganz Besonderes zusammen erleben? Dann ist ein Städtetrip genau das Richtige für euch. Paris, Barcelona, Venedig oder Amsterdam, egal wohin ihr wollt – nutzt die Chance & verbringt euren Tag der Liebe einfach ganz spontan in einer anderen Stadt. Oder zumindest das Wochenende darauf, wenn die Zeit jetzt schon knapp wird. Das wird bestimmt ein besonderes Erlebnis für euch zwei. Tipps für euren Aufenthalt: macht ein Candle Light Dinner, egal ob im Restaurant unter Einheimischen oder im Hotelzimmer, nur ihr zwei. Oder mal eben schnell mit dem Zug nach Budapest.