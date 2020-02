Love is in the air! Denn am 14. Februar ist Valentinstag. Und da stehen die Chancen ziemlich gut, dass Amors Pfeil einen erwischt. Vor allem für diese drei Sternzeichen.

Denn sie treffen am Valentinstag womöglich ihre große Liebe.

Steinbock

Der Steinbock ist endlich bereit für Schmetterlinge im Bauch und die große Liebe. Und der begegnet er womöglich schon sehr bald. Denn welcher Tag im Jahr eignet sich besser für romantische Momente, als der Valentinstag. Sei es in der Mittagspause, beim Weggehen am Abend oder beim heutigen Tinder-Date – für den Steinbock stehen heute alle Chancen offen, die Liebe zu finden.

Jungfrau

Auch die Jungfrau hat am Valentinstag gute Chancen, auf ihren zukünftigen Partner zu treffen. Ihre Sehnsucht nach Nähe und Geborgenheit wird am Tag der Liebe endlich gestillt. Und dafür muss sie erst gar nicht viel tun, sondern kann sich ruhig einfach mal zurücklehnen und entspannen. Denn am Valentinstag ist alles möglich und die Liebe findet sich ganz von alleine.

Wassermann

Eigentlich ist der Wassermann ja ein sehr freiheitsliebendes Sternzeichen. Doch am Tag der Liebe zeigt er plötzlich seine emotionale und sensible Seite. Denn in Wahrheit wünscht auch er sich Nähe und Geborgenheit. Und genau dieser Wunsch geht am 14. Februar möglicherweise endlich in Erfüllung. Denn an keinem anderen Tag ist die Liebe so viel Thema, wie heute.