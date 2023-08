Klar, wir haben ja alle unsere Eigenarten und in Beziehungen wollen wir natürlich nicht zu viele Kompromisse eingehen. Doch manche Menschen sind wirklich überdurchschnittlich wählerisch. Sie finden immer eine Kleinigkeit, die nicht passt. Das Horoskop verrät, welche drei Sternzeichen immer etwas an einem potenziellen Partner oder Partnerin auszusetzen haben.

Diese Tierkreiszeichen sind in Sache Liebe äußerst picky.

Fische

Man sagt Fischen nach, sie seien überempfindlich. Das zeigt sich natürlich auch in ihrem Liebesleben. Sie haben große Angst davor, verletzt zu werden und „zerdenken“ die banalsten Kleinigkeiten. Hinzu kommt eine gewisse Verschlossenheit – den Fischen fällt es grundsätzlich schwerer, sich auf andere Menschen einzulassen. Noch dazu haben sie sehr hohe Ansprüche. Sie wählen sorgsam aus und vergeben keinesfalls mehrere Chancen, wenn es beim ersten Treffen nicht auf Anhieb funkt.

Löwe

Der Löwe bekommt in der Regel, das was er will. Daher kann er in Sachen Liebe auch äußerst wählerisch sein. Beim Löwen muss nämlich einfach alles stimmen, sowohl die körperliche als auch die emotionale Anziehung. Fehlt eins von beiden, ist er sofort raus. Der Löwe nimmt Beziehungen sehr ernst und würde sich nie einfach nur so auf jemanden einlassen. Da bleibt er tatsächlich lieber Single und genießt seine Freiheiten, als sich halbherzig in eine Beziehung zu stürzen.

Widder

Und auch der freigeistige Widder lässt nur selten jemanden an sich ran, der seine Freiheit aufs Spiel setzen könnte. Daher wählt dieses Sternzeichen auch sehr genau aus, bei wem es auch wirklich Gefühle zulassen will. Feste Bindungen geht der Widder tatsächlich nur selten ein, und wenn, dann muss wirklich alles passen. Wie wir aber alle wissen, ist der Widder nicht gerade für seine Entscheidungsfreude bekannt. In Kombination mit seiner picky Art kann er sich beim Dating dadurch selbst im Weg stehen.