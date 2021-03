WhatsApp startet nun auch mit Sprach- und Videoanrufen am Computer. Die neue Funktion soll im Laufe der nächsten Woche ausgerollt werden.

Das teilte der Messenger-Dienst am Donnerstag mit.

WhatsApp startet Sprach- und Videoanrufe am Computer

Auch auf der Desktop-App von WhatsApp sollen demnächst Sprach- und Videoanrufe möglich sein. Das teilte die Facebook-Tochter am Donnerstag mit. Solche Anrufe sind in der Handy-App bereits möglich. Bislang konnte man die App am Computer nur zum Chatten nutzen. Das soll sich aber bald ändern. Die neue Funktion will man laut dem Unternehmen schon in den nächsten Wochen ausrollen. Zuerst allerdings nur für Windows PCs. In Kürze soll dann aber auch eine Mac-Version folgen.

Konkurrenz für Zoom & Co

Die Anrufe seien über alle Stationen hinweg verschlüsselt. Damit wird WhatsApp zum Konkurrenten von reinen Videokonferenzdiensten wie Zoom, Google Meet oder WebEx von Cisco. Bisher ist allerdings nicht klar, ob sich der US-Konzern weiterhin auf Privatkunden konzentriert oder vermehrt auch Firmenkunden ansprechen will. Diese Anbieter profitieren genauso wie WhatsApp vom Boom bei Videoanrufen, mit denen Menschen beruflich wie auch privat in der Corona-Krise in Kontakt bleiben. Allein Neujahr verzeichnete der Messengerdienst 1,4 Milliarden Sprach- und Videoanrufe.

WhatsApp hatte aufgrund neuer Datenschutzbestimmungen zuletzt allerdings mit einem Nutzerschwund zu kämpfen. Denn die App will mehr Daten mit dem Mutterkonzern Facebook teilen. User müssen den neuen Regeln bis zum 15. Mai zustimmen. Einige wechselten daraufhin zu verschlüsselten Apps wie Signal oder Telegram.

(Quelle: red / Reuters)