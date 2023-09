An Loafers kommen wir diesen Herbst nicht vorbei. Die coolen Treter sind nicht nur zeitlos, sondern obendrein auch noch richtig stylish UND bequem! Und sie lassen sich außerdem total vielseitig stylen.

Wir zeigen euch drei coole Looks zum Nachstylen.

Loafers & Midi-Rock

Diese Kombi geht einfach immer: Midi-Rock in Satin-Optik und bequeme Loafers. Dazu tragen wir einen gemütlichen Pulli in ähnlichem Farbton wie der Rock. Richtig cute wird der Look mit verspielten Accessoires wie geflochtenem Haarreifen und goldenen Hoops. Elegante Handtasche dazu und fertig ist das stylische Outfit! Perfekt fürs Office oder gemütliche Drinks mit den BFFs.

Loafer & Wickelkleid

Auch zum Wickelkleid lassen sich Loafers toll kombinieren! Die bequemen Herbstschuhe müssen nicht immer schwarz sein. Wir haben uns für diesen Look für die helle Variante in Beige entschieden. Beim Kleid setzen wir auf knalliges Blau. Die kräftige Farbe lassen wir durch schlichte Accessoires in verschiedenen Beige- und Goldtönen noch mehr wirken. Ein toller Herbstlook, den man nicht nur ins Büro, sondern ruhig auch zum Partymachen tragen kann!

Loafers & Mom-Jeans

Der Klassiker unter den Loafer-Looks: die Kombi mit Mom-Jeans! Kombiniert wird die Jeans mit gestreiftem Pulli und kleiner Crossbody-Bag. Wichtigstes Accessoire: die weißen Tennissocken, die die chunky Schuhe noch mehr in den Vordergrund rücken. Der ideale Look für einen gemütlichen Shopping-Tag mit der BFF oder einen casual Friday im Büro. Lieben wir!