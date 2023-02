Neuer Tag, neues Trailer-Debüt: Heute haben wir einen Einblick in den zweiten Teil der vierten Staffel von „You“ für euch im Angebot! Darin sehen wir Joe Goldberg aka Jonathan Moore, der langsam aber sicher den Verstand verliert. Dafür sorgt vor allem eine Person: Love!

Hat sie den Brand und das Gift aus Staffel 3 also doch überlebt?

„You“: Laut Trailer könnte Love am Leben sein

Dass die beliebte Netflix-Serie „You“ immer wieder mit unerwarteten Handlungen überrascht, sind wir längst gewohnt. So könnte es durchaus auch passieren, dass Love, Joes Ehefrau und die Mutter seines Sohnes, es aus irgendeinem verrückten Grund geschafft hat, zu überleben. Wie man einer tödlichen Dosis Gift UND einem Hausbrand entkommt, ist uns zwar schleierhaft, aber who knows wozu Joes einstige Liebe imstande ist …

Kurzer Recap vom ersten Teil der vierten Staffel: Joe oder Jonathan, wie er sich jetzt nennt, hatte zwar den Plan, sich ein neues Leben als Literaturprofessor in London aufzubauen und Marianne zurückzugewinnen. Doch leider lief dieses Vorhaben ziemlich schnell aus dem Ruder. Denn Joe mischt sich unter eine Gruppe voller arroganter Superreicher. Nach einer Partynacht wacht er auf und findet einen leblosen Körper auf seinem Küchentisch.

Joe, der plötzlich Nachrichten von einem Stalker erhält, scheint langsam den Verstand zu verlieren. Außerdem bleibt es nicht bei diesem einen Mord. Im Laufe des ersten Teils von Staffel vier müssen noch einige andere Mitglieder des reichen Circles sterben – an einigen hat Joe selbst Hand angelegt. Währenddessen findet er auch ein neues Objekt der Begierde: Seine Nachbarin Kate, die zufälligerweise auch die Freundin des ersten Mordopfers war. Im Laufe der Folgen sehen wir, dass es sich bei dem mysteriösen Stalker, der Joe erpresst, um Starautor und Politiker Rhys handelt. Angeblich ist er für die Morde verantwortlich. Doch ist das wirklich des Rätsels Lösung?

Das verrät der Trailer über die Fortsetzung

Der neue Trailer der vierten Staffel von „You“ gibt uns einen kleinen Einblick, worauf wir uns im zweiten Teil, der übrigens am 9. März erscheint, freuen dürfen. Wir sehen Joe, der immer wieder von Rhys verfolgt wird. Er möchte doch nur sein Freund sein, so der Politiker. „Ich möchte jemanden haben, mit dem ich meine Interessen teilen kann. Jemanden, dem ich all meine Geheimnisse erzählen kann“, so Rhys. Darin hat er in Joe definitiv den Richtigen gefunden.

Der Clip zeigt schließlich auch, wie Joe eine schwarze Box öffnet, die „You“-Fans mit Sicherheit bekannt vorkommt. Denn darin bewahrt er die Andenken seiner ermordeten Stalkingopfer auf. Kurz darauf sagt Joe: „Ich will kein kaltblütiger Psycho sein“. Gibt es also doch noch Hoffnung für ihn? Wohl kaum, denn nur eine Sequenz später, scheint Joe ein weiteres Grab auszuheben …

Der neue Trailer endet mit einer großen Überraschung: Man sieht Joe, der vor einem großen Glaskasten steht, in den er seine Opfer sonst immer eingesperrt hat. Ungläubig blickt er ins Innere, denn darin sitzt keine Geringere als Love, die das Buch von Rhys in den Händen hält. Ihre Begrüßung: „Hi, Joe!“. Heißt das etwa, sie ist wieder da? Hat sie Rhys beauftragt, Joe in den Wahnsinn zu treiben? Oder ist Love lediglich ein Hirngespinst von Joe, das ihn an all seine grausamen Taten aus der Vergangenheit erinnert? Möglich ist zu diesem Zeitpunkt wirklich alles …