Kommt nun endlich die Pille für den Mann? Forschenden in den USA ist jetzt offenbar ein wahrer Durchbruch gelungen. Die Männer-Pille enthält keine Hormone, zeigt keine Nebenwirkungen und kann kurz vor dem Sex eingenommen werden.

Das vielversprechende Medikament wurde bereits erfolgreich an Mäusen getestet.

Neue Pille für den Mann erfolgreich an Mäusen getestet

Aktuell sind Kondom und Vasektomie die einzigen wirksamen Verhütungsmethoden für Männer. Doch alle Jahre wieder sorgen Nachrichten über einen möglichen Durchbruch bei der Entwicklung einer Antibabypille für den Mann für Schlagzeilen. Jetzt soll es erneut Forschungsfortschritte in Sachen Verhütungsmethoden geben. Wie eine neue US-Studie nun zeigt, könnte bald eine Antibabypille für Männer auf dem Markt landen, die nicht nur hormonfrei ist, sondern sogar spontan eingesetzt werden kann. Für die Forschenden rund um die Hauptautoren Jochen Buck und Lonny Levin vom Weill Cornell Medical College in New York bedeuten die Studienergebnisse einen Durchbruch in der Verhütungsmedizin.

Der Wirkstoff „TDI-11861“ wurde jetzt nämlich erstmals erfolgreich an Mäusen getestet. Die Ergebnisse dazu wurden am Dienstag im Fachmagazin „Nature Communications“ veröffentlicht. Laut der Studie waren die männlichen Mäuse nach der Einnahme des Wirkstoffs für zwei Stunden komplett unfruchtbar. Trotz der insgesamt 52 verschiedener Paarungsversuche, wurde kein einziges Weibchen bei dem Test schwanger. Die Effizienz des Stoffes lag hier also bei 100 Prozent. Erst nach etwa 24 Stunden war die Beweglichkeit der Spermien und damit die Fruchtbarkeit wieder vollständig hergestellt. Den Ergebnissen zufolge gab es auch keine Nebenwirkungen, auch nicht bei einer kontinuierlichen Verabreichung des Medikaments während sechs Wochen.

Medikament könnte sogar kurzfristigen Schutz bieten

Hormonelle Verhütungsmittel wie Antibabypillen für Frauen haben grundsätzlich den Nachteil, dass sie eine gewisse Vorlaufzeit brauchen, bis sie wirksam werden. Die Besonderheit des neuen Medikaments liegt nun darin, dass das Mittel ganz ohne Hormone auskommt. Diese Pille kann laut Forschenden bei Bedarf jeweils kurz vor dem Sex eingenommen werden.

Konkret entfaltet sich die Wirkung des Stoffes nach oraler Einnahme in nur 30 Minuten. Ab dem Zeitpunkt sei man dann für bis zu drei Stunden vor Schwangerschaften geschützt. Danach nimmt die Wirkung des Hemmstoffes kontinuierlich ab. Wer genau wissen will, wie die Substanz wirkt: Mithilfe einer chemischen Verbindung (sAC-Hemmer), werden sogenannte lösliche Adenylylcyclasen gehemmt, die als Vermittler zwischen Botenstoffen im Organismus dienen. Dies führt dazu, dass Spermien bei Kontakt mit der Samenflüssigkeit nicht entsprechend aktiviert werden und ihre Beweglichkeit verlieren. Dadurch können sie nicht mehr zur Eizelle wandern und diese befruchten.

Weitere Studien nötig

Noch müssen sich Paare allerdings gedulden, denn bis die Pille für den Mann auf den Markt kommt, sind weitere Untersuchungen und klinische Studien nötig. Die aktuelle Studie an Mäusen zeigt aber deutlich den erfolgversprechenden Ansatz des sAC-Hemmers.

Der neue sAC-Hemmer ist aber nicht der einzige vielversprechende Wirkstoff für die Männerpille. Als bahnbrechend in diesem Bereich gilt auch der Wirkstoff mit dem Namen „YCT529“, der bereits im März 2022 das erste Mal vorgestellt wurde. Auch dieses nicht-hormonellen Verhütungsmittel ist schon erfolgreich an Mäusen getestet worden.