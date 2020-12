In den Gewässern vor der Freiheitsstatue in New York wurde nun tatsächlich ein Buckelwal gesichtet.

Einem Fotografen gelang es sogar einen Schnappschuss von dem Tier zu machen. Er hielt den Moment mit einem Foto fest.

Buckelwal vor Freiheitsstatue aufgetaucht

Im Hafen von New York ist vor der Freiheitsstatue ein Buckelwal gesichtet worden. Das berichtet unter anderem der US-TV-Sender CBS. Ein Foto davon wird nun im Netz geteilt. Dem Fotograf Bjoern Kils, der bereits für einen Emmy nominiert war, gelang ein Schnappschuss des Tieres. Der 41-Jährige leitet ein lokales Schiffsunternehmen. Er machte sich sofort auf den Weg, um den Wal zu fotografieren, als er von dessen Sichtung hörte.

Atlantikküste Teil der Wanderroute der Wale

Etwa zwei Stunden lang soll Kils gewartet haben, bis er das Tier endlich sah und es fotografieren konnte. Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren Wale in den Gewässern von New York gesehen. Denn die US-Atlantikküste ist Teil der Wanderroute der Tiere. Dennoch ein besonderer Moment ein solches Säugetier so nahe an einer Großstadt zu sehen. Der Wal durfte wohl einfach seinem Hunger gefolgt sein. Denn um diese Zeit ist der Hafen von New York voll mit sogenannten Menhaden, ein Fisch aus der Familie der Heringe und Leibspeise der Buckelwale.