Die Pantone Trendfarbe 2021 steht fest! Das Farbinstitut Pantone hat nun die “Color of the Year 2021” verkündet.

Heuer sind gleich zwei Farben auf Platz 1. “Ultimate Gray” und “Illuminating” sollen genau das widerspiegeln, was uns 2020 wohl allen nicht unbedingt geben konnte: Hoffnung, Kraft und Beständigkeit.

2020 war für uns alle ein ziemlich aufregendes Jahr und ganz ehrlich, wir können es eigentlich kaum erwarten, dass es endlich vorbei ist. So ziemlich jeder wünscht sich, dass 2021 endlich anders wird. Und diese Gedanken hatte wohl auch das Farbinstitut Pantone bei der diesjährigen Wahl der Trendfarben 2021 im Kopf. Die Experten des Instituts enthüllen jährlich im Dezember die Trendfarbe für das kommende Jahr. Nun steht auch endlich fest, welche Farbe 2021 total in sein wird. Und heuer sind das gleich zwei: “Ultimate Gray” und “Illuminating” sind die Pantone Trendfarben 2021. Die beiden Farben sind “ein Ensemble mit einer ermutigenden Botschaft von Kraft und Hoffnung”, so das Farbinstitut.

Kraft & Hoffnung

“Das Ensemble aus PANTONE 17-5104 Ultimate Gray und PANTONE 13-0647 Illuminating überbringt eine Botschaft des Glücks und der Kraft, die Hoffnung macht. Die Zuversicht auf eine bessere Zukunft ist unentbehrlich für die menschliche Seele”, heißt es auf der Homepage des Farbinstituts Pantone, das jedes Jahr die Trendfarben ermittelt. In einer Zeit von Unsicherheit sollen diese beiden Farben den Menschen Mut und Lebensfreude spenden. “Illuminating” ist ein “helles und fröhliches Gelb”, das vor Lebendigkeit sprüht. Die Pantone-Farbe “Ultimate Gray” ist das “Sinnbild der soliden Zuverlässigkeit” und ein “sicheres Fundament”. Es soll ein Gefühl der Gelassenheit und Beständigkeit erzeugen.

Über Pantone Color of the Year

Seit über 20 Jahren hat die Pantone Color of the Year einen maßgeblichen Einfluss auf die Produktentwicklung und auf Kaufentscheidungen in zahlreichen Branchen, einschließlich dem Mode-, Möbel- und Industriedesign sowie dem Produkt-, Verpackungs- und Grafikdesign.

Der Auswahlprozess für die Color of the Year erfordert sorgfältige Überlegungen und Trendanalysen. Daher halten die Farbexperten jedes Jahr aufs Neue Ausschau nach weltweit neuen Farbeinflüssen, bevor sie die Color of the Year küren. Bei ihren Analysen berücksichtigen sie unter anderem Farbtrends in der Unterhaltungs- und Filmbranche, in Kunstsammlungen und Werken neuer Künstler, in der Mode, in allen Designbereichen, an beliebten Reisezielen sowie in neuen Life- und Playstyles und im sozioökonomischen Umfeld. Die Einflüsse können auch von neuen Technologien, Materialien, Oberflächenstrukturen und Effekten herrühren, die sich auf Farben auswirken. Auch Social-Media-Plattformen und sogar bevorstehende Sportveranstaltungen mit weltweiter Reichweite können Farbtrends mitbestimmen.