Gibt es etwa ein neues Traumpaar in Hollywood? Laut Gerüchten sollen sich Zac Efron und „Selling Sunset“-Star Amanza Smith SEHR gut verstehen. Ein gemeinsames Foto der beiden auf einer Sportveranstaltung befeuert die Fan-Theorie.

Und: Zac Efron ist seit einiger Zeit wieder Single…

Daten sich Zac Efron und Amanza Smith?

Hach, der neueste Klatsch und Tratsch aus Hollywood lässt unser Reality-TV-Herz gerade höher schlagen! Laut Gerüchten funkte es zwischen Zac Efron und Amanza Smith richtig heftig. Und zugegeben: Die beiden würden wirklich ein SEEEEHR hübsches Paar abgeben. Aber beginnen wir doch von vorne: Gemeinsam mit anderen Promis besuchte der „Baywatch“-Schauspieler einen Wrestling-Kampf der UFC in Las Vegas. Dort hatte der 34-Jährige sichtlich Spaß mit einigen Stars aus der Luxus-Makler-Show „Selling Sunset“.

Mary Fitzgerald, ein ebenfalls bekanntes Gesicht aus der Netflix-Show, und nebenbei auch BFF von Amanza, teilte einige Fotos von dem ausgelassenen Abend im Netz. Auf einem der Bilder wirkten Zac und Amanza auch ganz schön vertraut.

Efron ist seit April Single

Haben sich Zac und Amanza (oder „Zacanza“, wie wir die beiden schon nennen) an diesem Abend zum ersten Mal gesehen oder läuft da schon länger etwas zwischen den beiden? Fans flippen jedenfalls gerade aus und diskutieren über die wildesten Theorien. Immerhin ist Zac Efron seit April wieder Single. Nach zehn Monaten beendete er die Beziehung mit Vanessa Valladares.

Doch hier kommt jetzt leider die große Enttäuschung: Ein Insider soll TMZ verraten haben, dass die beiden nur befreundet sind. An dieser Stelle müssen wir auch die Hoffnung zerstören, dass der Schauspieler und die Maklerin eventuell in näherer Zukunft zueinander finden könnten. Denn Amanza soll bereits seit einem Jahr mit einem namentlich noch unbekannten Profi-Fußballer zusammen sein. Vielleicht bringt ja die neue Staffel „Selling Sunset“ (die übrigens im März 2022 kommt!!!) neue Erkenntnisse in Sachen Dating-Thematik…