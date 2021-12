Wir verwöhnen uns von Kopf bis Fuß. Nur unsere Vulva und Vagina bleiben dabei oft außen vor. Das lässt sich schnell ändern! Hier sind fünf einfache Wege, um dein weibliches Schatzkästchen zu verwöhnen.

Spa-technisch kommt unsere Vagina leider immer viel zu kurz.

5x Wellness für die Vulva, bitte!

So tun wir uns zwischen den Beinen etwas Gutes!

1. Tuchmaske

Wir lieben Sheet-Masken! Aber wusstest du, dass es diese pflegenden Tuchmasken auch für unsere Vagina gibt? Jep – nicht nur deine Augen, Gesicht, Hände und Busen wollen schließlich verwöhnt werden – sondern auch die Vagina. Die Firma „Two L(i)ps“ ist spezialisiert auf Vagina Pflegeprodukte und hat mit der „Blackout“-Maske um € 25 ein Pflegeprogramm aus Aktivkohle im Programm. Die Maske soll ein regelrechtes Detoxprogramm für die Vulva sein, Schadstoffe und Bakterien killen. Zudem soll sie Feuchtigkeit spenden und diese aufhellen (Okay?!). Wer seine Vulva mit einer Pflegemaske wie geraten 15 Minuten lang verwöhnt, darf jedenfalls mit einer kühlen, angenehmen Frische rechnen, die ein weiches Gefühl hinterlässt.

2. Vaginal Steaming

Das Dampfbad für die Vagina ist spätestens seit Hollywoodstar Gwyneth Paltrow sich als glühende Anhängerin geoutet hat, beliebt geworden. Mediziner warnen, dass die Praktik nicht ganz ungefährlich ist. Übrigens wie alles das mit heißem Wasser zu tun hat. Befürworter schätzen das Vaginal-Dampfbad vor allem für seine entspannende Wirkung. Damen mit Regelschmerzen oder die zu Schmerzen beim Sex neigen, können durch die Methode auf Besserung hoffen. Das Dampfbad regt die Durchblutung an und entspannt die Muskeln. Das angenehme Wärmegefühl des Dampfes soll noch lange nachwirken. Wer zu Pilzbefall neigt, sollte es besser nicht übertreiben, da der warme Dampf das Bakterienwachstum fördert.

Und so geht’s: Bring einen großen Topf Wasser zum Kochen, füge zwei bis drei Esslöffel getrockneter Kräuter (Kamille oder Lavendel) hinzu und koch die Brühe circa 10 Minuten. Dann lasse den Dampfkessel zur angenehm warmen Brühe abkühlen. Nimm einen Stuhl und setz dich mit leicht geöffneten Beinen an die Sitzkante. Und zwar so, dass der Dampf schön an deine Vulva rankommt. Leg dir eine Decke über den Schoß, damit der Dampf nicht so schnell entweicht. Nun Augen zu und enjoy.

3. Milchsäurekur

In unserer Vagina tummeln sich jede Menge Bakterien. Der Großteil der Partygäste sind Milchsäurebakterien und das ist auch gut so. Diese Stimmungskanonen sorgen dafür, dass der pH-Wert unserer Schleimhaut passt. Der sollte nämlich leicht sauer sein und einen pH-Wert von 4 bis 4,5 umfassen. Jene Milchsäurebakterien, auch Lactobazillen genannt, schützen vor Pilzen, Viren und Co. Ist das Gleichgewicht unserer Scheidenflora gestört, macht sich das durch Trockenheit, Juckreiz, und Rötungen bemerkbar. Dann kann eine Milchsäurekur helfen, die geschädigte Scheidenflora wieder aufzubauen. Wer öfter zu Pilzinfektionen neigt, kann so eine Kur auch zur Vorbeugung anwenden. Sie hilft die Vaginalflora zu regenerieren und zu stabilisieren. Die Kur ist ohne Rezept und je nach Belieben in Form von Kapseln, Tabletten oder als Zäpfchen zum Einführen erhältlich. Der beste Zeitpunkt eine Milchsäurekur zu starten ist übrigens kurz nach der Periode, weil hier die Schleimhaut besonders trocken und anfällig ist.

4. Unten ohne schlafen

Wer seiner Vulva und Vagina ein kleines Spa-Retreat gönnen will, sollte auch einfach mal eine „stoffliche“ Pause einlegen und in der Nacht auf den Slip verzichten. Besonders empfehlenswert ist die unten-ohne Schlafvariante für Frauen, die häufiger Probleme mit Pilzinfektionen haben. Denn bei den kuschelig warmen Temperaturen unter der Bettdecke machen es sich leider auch Plagegeister in Form von Bakterien gemütlich. Lässt du die Unterwäsche weg, kann sich kein feuchtwarmes Milieu bilden und es kommt seltener zu Infektionen oder Blasenentzündungen. Die frische Luftzufuhr sorgt dafür, dass sich Pilze schlechter vermehren.

5. Vulva-Sonnenbad

Viele Frauen schwören darauf, die Beine in der Sonnen breitzumachen. Die Happy Child Pose unten rum nackt in der Sonne einzunehmen soll nicht nur super entspannend sein, sondern auch die Libido fördern. Garantieren können wir euch das nicht, aber immerhin wissen wir nachweislich, dass wir durch Sonnenstrahlen Vitamin D aufnehmen, welches unser Glückshormon Serotonin steigert. Aber bitte übertreibt es nicht mit dem Sonnenbaden. Ein Sonnenbrand dürfte besonders in dieser Region relativ unangenehm sein.