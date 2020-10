Im Kampf gegen das Coronavirus führt Italien nun eine landesweite Maskenpflicht im Freien ein. Demnach muss außer Haus überall ein Mundschutz getragen werden.

Das verkündete der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza am Dienstag (6. Oktober) vor dem Parlament in Rom.

Italien: Landesweite Maskenpflicht im Freien

Aufgrund der steigenden Coronavirus-Infektionen in Italien setzt die Regierung dortzulande nun neue Maßnahmen. Wie Gesundheitsminister Roberto Speranza am Dienstag (6. Oktober) vor dem Parlament in Rom mitteilte, will man nun eine landesweite Maskenpflicht im Freien einführen. Die neue Verordnung will man voraussichtlich noch heute Abend verabschieden.

Verschärfte Kontrollen

Bislang müssen Italiener den Mund-Nasen-Schutz in geschlossenen öffentlichen Räumen, wie etwa Geschäften oder im Büro tragen. Außerdem gilt eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Neben den neuen Maßnahmen plant die Regierung zusätzlich verschärfte Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht.

Laut dem italienischen Gesundheitsminister sei die Lage im Land derzeit zwar noch unter Kontrolle. Dennoch sei die Zahl der hospitalisierten Fälle in den vergangenen zwei Monaten gestiegen.