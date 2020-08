In Nordfrankreich wurde ein Kellner schwer verletzt, nachdem er einen Mann auf die im Restaurant geltende Maskenpflicht aufmerksam gemacht hatte. Der Tatverdächtige stach daraufhin auf den Restaurantmitarbeiter ein.

Die Polizei nahm den 29-Jährigen fest.

Kellner erlitt schwere Brustverletzung

Nachdem ihm ein 29-jähriger Maskenverweigerer in die Brust gestochen hatte, erlitt ein französischer Kellner schwere Verletzungen. Der Täter hatte das am Strand gelegene Restaurant den Angaben zufolge in betrunkenem Zustand und ohne Maske betreten. Nachdem der Kellner ihn zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aufgefordert hatte, verließ der 29-Jährige demnach zunächst das Lokal, kehrte dann aber zurück und stach dem Kellner mit einem Messer in die Brust.

Ein Polizist außer Dienst, der sich in dem Restaurant aufhielt, griff den Polizei-Angaben zufolge ein und wurde leicht verletzt. Der Verdächtige wurde beim Verlassen des Lokals von anderen Polizisten festgenommen.

Maskenpflicht in Frankreich

In Frankreich gilt zum Schutz gegen das Coronavirus übrigens eine Maskenpflicht in Restaurants, Bars und Cafés. Die Neuinfektionen mit dem Virus haben im Land zuletzt wieder deutlich zugenommen. Insgesamt 253.587 Fälle an Infektionen gab es bisher in dem europäischen Land. Die Todeszahl liegt momentan bei 30.544. Die Zahl der Todesfälle ist mittlerweile auf 30.544 angestiegen.