Die erfolgreichen Influencerinnen Mercedes Stewart und Carley Gonschior aus Kanada sind seit gut zwei Jahren ein Paar. Nun könnte allerdings eine echte Belastungsprobe auf die Verliebten zukommen. Die zwei TikTok-Stars befürchten nämlich verwandt zu sein und sogar denselben Vater zu haben.

Ein DNA-Test soll jetzt Gewissheit bringen.

Influencerinnen befürchten Halbschwestern zu sein

Stell dir vor: Du schwebst mit deiner Partnerin oder deinem Partner auf Wolke 7 und bist totally in love. Doch dann stellt sich plötzlich heraus, dass ihr womöglich verwandt seid. Ein Gedankenexperiment, das für die beiden kanadischen Influencerinnen Carley Gonschior und Mercedes Stewart vielleicht bald Realität werden könnte. Die beiden jungen Frauen sind seit einiger Zeit ein Paar und befürchten nun, Schwestern zu sein. Sounds crazy? Starten wir ganz von vorne.

Lieben gelernt haben sich die zwei vor rund zwei Jahren. Seitdem sind Carley Gonschior und Mercedes Stewart erfolgreich als „carleyandmercedes“ auf TikTok und Instagram unterwegs. Dort lässt das Paar Hunderttausende Follower an ihrem Leben teilhaben. Was ihrer Followerschaft schon von Anfang an ihrer Beziehung auffällt: Die zwei Frauen schauen sich zum Verwechseln ähnlich. Viele Fans kommentieren sogar, dass die beiden rein optisch sogar Zwillinge sein könnten.

Vor wenigen Tagen folgt dann der Schock: Die Verliebten könnten tatsächlich Halbschwestern sein! In einem neuen Video offenbaren sie, herausgefunden zu haben, dass ihre Mütter mit demselben Mann geschlafen hätten.

Paar macht DNA-Test vor laufender Kamera

Das Video geht viral und ganz TikTok fragt sich: Sind die zwei Turteltauben tatsächlich Halbschwestern? Um Klarheit zu bekommen, entschließen sich die beiden für einen DNA-Test – natürlich lassen sie auch daran ihre Community teilhaben.

Vor laufender Kamera führen sie den Test durch und nehmen ihrer Followerschaft mit, wie sie in das Röhrchen spucken und die Tüten für den Versand ans Labor verschließen. Bis sie das Ergebnis bekommen, können laut den Mädels allerdings noch mehrere Wochen vergehen. „Ich bin einfach so gespannt! Ich hoffe, dass es nicht so lange dauern wird.“, so Carley in dem Video.

Nur ein PR-Gag?

Aufgrund des enormen medialen Interesses kommen bei ihren Followern aber auch immer mehr Zweifel an der Echtheit ihrer Story auf. So schreibt zum Beispiel ein User unter dem Video: „Wenn da nur die kleinste Chance bestünde, dass es wahr ist, würden sie das nicht überall posten“. Ein weiterer Fan kommentiert: „Unmöglich, dass das wahr ist. Wer würde da so ein großes Ding daraus machen? Dann wüsste ja jeder Bescheid. Das ist fix nur ein Gag.“ Also alles nur Show, um Klicks zu generieren? Wir sind jedenfalls schon gespannt, was bei dem DNA-Test herauskommt. Bis dahin heißt es wohl: abwarten!