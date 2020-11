Justin Bieber darf sich gleich viermal über eine Grammy-Nominierung freuen. Drei der Nominierungen fallen in die Kategorie Pop, so auch sein neues Album “Changes”. Darüber zeigt sich der kanadische Sänger nun enttäuscht.

“‘Changes‘ war und ist ein R&B-Album. Es ist seltsam, dass es nicht als solches anerkannt wird“, so Bieber.

Justin Bieber beschwert sich über Kategorie bei Grammy-Nominierung

Der 26-Jährige war gestern in vier Kategorien nominiert worden – dreimal davon unter Pop, auch mit seinem Album “Changes”. Doch Justin Bieber versteht diese Einordnung nicht. “‘Changes‘ war und ist ein R&B-Album. Es ist seltsam, dass es nicht als solches anerkannt wird”, schreibt er auf Instagram. Außerdem erklärte er auch, wieso sein Album eine andere Einordnung verdiene. Von den Akkorden über die Melodie bis zu Gesangsstil und Drums sei seine neue Platte “unbestreitbar und unverkennbar” ein R&B-Album. Das Statement ergänzte Bieber dann mit den Worten: “Bitte versteht dies nicht als Undankbarkeit, es sind lediglich meine Gedanken. Nehmt sie an oder nicht.”

80 Kategorien bei den Grammys

Die Grammys werden in insgesamt 80 Kategorien vergeben. Sie zählen zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt. Etwa 13.000 Mitglieder der veranstaltenden Recording Academy entscheiden, wer die Awards mit nach Hause nehmen darf. Beyoncé geht heuer übrigens mit den meisten Siegeschancen in die Verleihung. Die 39-Jährige sammelte neun Nominierungen in acht Kategorien ein. Die für den 31. Jänner 2021 geplante Grammy-Gala soll vom Comedian Trevor Noah moderiert werden.