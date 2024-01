Einen Rekord der etwas anderen Art hat ein Paar aus Kuwait aufgestellt. Die beiden waren gerade mal drei Minuten offiziell verheiratet, da verlangte die Braut auch schon wieder die Auflösung der Ehe. Der Grund: Die Reaktion ihres Ehemannes, als sie mitten am Gang hinfiel.

Für ihre Aktion wird die Frau im Netz gefeiert.

Braut verlangt Scheidung nach drei Minuten Ehe

Der Preis an die kürzeste Promi-Ehe aller Zeiten geht immer noch an Britney Spears und ihren Jugendfreund Jason Alexander. Die beiden heirateten im Jahr 2004 in Las Vegas – doch nur 55 Stunden später ließen sie ihre Ehe wieder annullieren. Diesen Rekord hat ein Ehepaar aus Kuwait jedoch getoppt! Denn sie waren gerade mal drei Minuten lang, also 180 Sekunden, verheiratet, bevor sich die Braut dazu entschied, alles wieder rückgängig zu machen und fortan doch lieber wieder als Single durch die Welt zu gehen.

Doch was ist passiert? Nachdem sich die beiden das Ja-Wort gaben und die Zeremonie kurze Zeit später auch schon zu Ende war, drehte sich das frisch vermählte Ehepaar um und wollte gerade den Gang entlang zum Ausgang schreiten. Doch da passierte es: Die Braut stolperte, verhedderte sich in ihrem Kleid und fiel zu Boden. Doch anstatt seiner Frau zu helfen oder die Sache mit Humor zu nehmen, reagierte der Ehemann vollkommen unerwartet.

Braut wird als „dumm“ verspottet

Wie die lokale Zeitung Q8 News in Kuwait berichtete, verspottete der Mann seine Ehefrau und bezeichnete sie als „dumm“. Für die Braut wohl zu viel des Guten. Denn nicht nur, dass ihr der Moment selbst unheimlich peinlich gewesen sein muss; auf ihren Ehemann konnte sie sich in dieser Situation auch nicht verlassen. Also machte sie kurzen Prozess, kehrte wieder um und bat den Standesbeamten um eine Auflösung der Ehe. Und das gerade mal drei Minuten, nachdem die beiden offiziell verheiratet waren.

Als Grund gab sie an, dass sie Kritik dieser Art so kurz nach der Eheschließung einfach nicht notwendig habe. Der Standesbeamte konnte die aufgebrachte Frau in dieser Situation wohl gut verstehen und ging ihrem Wunsch nach.

„Ehe ohne Respekt ist zum Scheitern verurteilt“

Im Netz wird die Braut für ihre kompromisslose Entscheidung gefeiert. Viele Menschen können ihr Handeln nachvollziehen, wie auf X zu lesen ist. „Eine Ehe ohne Respekt ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt“, schreibt etwa jemand. Eine andere Person kommentiert: „Wenn er sich schon von Beginn an so verhält, sollte man ihn wirklich sofort verlassen“. Das Eheversprechen „Bis dass der Tod uns scheidet“ hat sich bei diesem Paar somit wohl auch erübrigt …