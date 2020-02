View this post on Instagram

So süß ist unser Eisbären-Nachwuchs ❤ Wir können gar nicht genug bekommen! 😍 Viele Abenteuer warten auf das Jungtier. Es gibt viel zu entdecken. 👀 Mutter Nora bringt ihm Schritt für Schritt alles bei, was ein kleiner Eisbär können muss. 🐾 #follow @zupancdaniel für mehr Fotos! 📸 . . #zoovienna #polarbear #inlove #nachwuchs #photooftheday #happy #erkunden #aventures #explore #cutenessoverload #lovelymoments #cozysunday #cuddle #eisbär #eisbärenbaby