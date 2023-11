Rekorde haben Menschen schon immer fasziniert. Egal, ob es darum geht, der oder die Schnellste, Stärkste oder einfach nur Absurdeste zu sein. Beim Durchstöbern der Guinness-Weltrekorde kommt man nicht umhin, Einträge zu finden, die einem ein verdutztes „echt jetzt?“ entlocken.

Hier sind die 5 verrücktesten Weltrekorde, die die Menschheit je gesehen hat!

1. Die längsten Fingernägel

Wer hätte gedacht, dass Krallen eine Frau berühmt machen können? Lee Redmond, eine Amerikanerin, hat sich über Jahre die Nägel wachsen lassen. Das Resultat? Unglaubliche 8,65 Meter (Gesamt)Länge! Wir fragen uns nur: Wie wäscht sie ihre Haare?

2. Die meisten Tätowierungen in 24 Stunden von einem Tattoo-Artist

Tattoo-Artists tragen eine ganz schön große Verantwortung, umso wichtiger, dass sie konzentriert bei der Arbeit sind. Wie das Hollis Cantrell managed, lässt uns rätseln. Er trägt den Weltrekord für die meisten Tattoos innerhalb von 24 Stunden: In dieser Zeit hat er sage und schreibe 801 Tattoos gestochen. Ja, du hast richtig gelesen: 801.

3. Die größte Bauchnabelfussel-Sammlung

Einige sammeln Briefmarken, andere Münzen. Graham Barker aus Australien sammelt seit 1984 Bauchnabelfussel. Er hat sogar Gläser, um seine Sammlung farblich zu sortieren. You do you, Graham …

4. Die meisten Schnecken im Gesicht

Ihr wolltet skurrile Weltrekorde, ihr bekommt sie: Fin Kehler platzierte 43 lebende Schnecken auf seinem Gesicht und hielt sie dort für 10 Sekunden. Schneckenschleim-Facial mal anders!

5. Das längste Ohrenhaar

Last but not least: Anthony Victor. Er besitzt Ohrenhaare, die eine beeindruckende Länge von 18,1 cm haben. Für alle, die sich gefragt haben: Ja, es gibt einen Rekord für alles!

Die Welt ist also voller skurriler, verrückter und absolut faszinierender Rekorde, die zeigen, dass es für fast alles Menschen gibt, deren Kreativität (oder Verrücktheit?) wirklich keine Grenzen kennt.