Ob es schmerzt, dass es einzelne Haustiere gibt, die wohlhabender sind, als wir alle zusammen? Allerdings. Die Website Allaboutcats.com hat eine Liste erstellt, auf der die reichsten Vierbeiner der Welt zu finden sind. Die einen haben ihre Millionen ihren berühmten Besitzer:innen zu verdanken, die anderen verdienen ihre Moneten auf Social Media.

Auch die Katze von Taylor Swift sowie Oprah Winfreys Hunde haben es auf die Liste geschafft!

1. Gunther VI – 500 Millionen Dollar

Nein, das ist kein Scherz! Das Vermögen des deutschen Schäferhundes Gunther VI beträgt laut Allaboutcats.com tatsächlich in etwa 500 Millionen Dollar. Wie das möglich ist? Offenbar hat der vermögende Vierbeiner geerbt und clever investiert. Denn sein „Großvater“, Gunther III, war das Haustier der 1992 verstorbenen deutschen Gräfin Karlotta Leibenstein. Da diese keine Kinder oder sonstige Verwandtschaft hatte, denen sie ihr Vermögen vermachen konnte, war ihr Hund der glückliche mit einem Erbe von 80 Millionen Dollar. Die Firma Gunther Corporation, die das Geld zu verwalten scheint, hat in den letzten 30 Jahren offenbar gut investiert. So ist das Vermögen auch rasant angestiegen. Damit ist Gunther VI auch fünfmal reicher als die restlichen Haustiere auf der Liste.

Gunther VI mit ca $500 mio pic.twitter.com/e8FeuOkWDG — sven 🐝 (@tzven_) January 4, 2023

2. Nala Cat – 100 Millionen Dollar

Katze Nala hat es ganz ohne großes Erbe auf die Liste der reichsten Haustiere der Welt geschafft. Denn sie ist einfach zuckersüß und hat eine Besitzerin, die etwas von Social Media versteht! Die siamesisch-persische Mischung verdankt ihr Vermögen von 100 Millionen Dollar größtenteils ihrer eigenen Katzenfutterlinie. Außerdem ist sie mit ihren über vier Millionen Followern die Guinness-Rekordhalterin für die berühmteste Katze auf Instagram.

3. Olivia Benson – 97 Millionen Dollar

Wer berühmte und wohlhabende Eltern hat, ist in den meisten Fällen ebenso vermögend – you know the game! Im Fall der schottischen Faltohrkatze namens Olivia Benson, deren Besitzerin keine Geringere als Sängerin Taylor Swift ist, erübrigt sich die Frage nach der Herkunft ihrer Millionen wohl. Laut der Liste beträgt das Vermögen der Katze 97 Millionen Dollar. Allerdings soll die Vierbeinerin auch selbst für ihr Geld gearbeitet haben – so ist sie etwa in mehreren Musikvideos von Swift aufgetreten, war in zahlreichen großen Werbekampagnen zu sehen und hat eine eigene Merchandise-Kollektion …

4. Sadie, Sunny, Lauren, Layla und Luke – 30 Millionen Dollar

Gleich hinter Mrs. Benson reihen sich die vier Hündchen der Talkshow-Legende Oprah Winfrey auf der Liste der reichsten Haustiere der Welt ein. Angeblich hat die milliardenschwere Moderatorin ihren flauschigen Vierbeinern 30 Millionen Dollar vermacht.

5. Jiffpom – 25 Millionen Dollar

Ja, auch Haustiere können Influencer sein! Jiffpom der Pomeranian ist wohl der bekannteste Hund auf Instagram. Ihm folgen mehr als neun Millionen Menschen. Logisch, dass seine Besitzer:innen dann schon über 30.000 Dollar pro Insta-Posting verlangen. Wie sonst kommt sein Vermögen von 25 Millionen Dollar zustande…?

6. Choupette – 13 Millionen Dollar

Wir alle kennen und lieben die weltberühmte Katze des verstorbenen Modedesigners Karl Lagerfeld: Choupette. Nach dem Tod ihres Besitzers erbte sie mehrere Millionen. Doch die modebewusste Mieze soll auch bis zu 4,5 Millionen Dollar mit ihren eigenen Modelverträgen verdient haben. Heute schätzt man ihr Vermögen auf rund 13 Millionen Dollar.

7. Pontiac – 5 Millionen Dollar

Der cute Golden Retriever Pontiac, der einst Schauspielerin Betty White gehörte, befindet sich zwar nicht mehr unter den Lebenden, aber dennoch hätte er jetzt ein Vermögen von fünf Millionen Dollar. Denn die TV-Legende, die 2021 verstorben ist, hätte ihrem Vierbeiner diese hohe Summer vererbt, wenn er nicht bereits vier Jahre zuvor gestorben wäre …

8. Doug the Pug – 1,5 Millionen Dollar

Die Plätze acht bis zehn sind laut Allaboutcats.com mit 1,5 Millionen Dollar gleichauf. Also haben wir es uns erlaubt, die Vierbeiner nach Instagram-Followern zu reihen. Doug the Pug ist ein Mops, der seinen Besitzer:innen ziemlich viel Geld bringt. Durch gesponserte Insta-Postings und Werbedeals hat der Hund bereits über eine Million Dollar verdient – Tendenz steigend! Immerhin hat Doug fast vier Millionen Follower auf der Social-Media-Plattform.

9. Tucker – 1,5 Millionen Dollar

Auch Goldie Tucker ist ein Geldbringer! Der Vierbeiner zählt auf Instagram über drei Millionen Follower, die täglich dabei zusehen wollen, wie Tucker das tut, was er am besten kann: außerordentlich süß sein! Kein Wunder, dass auch er dank Werbedeals bereits 1,5 Millionen Dollar wert ist.

10. Marutaro – 1,5 Millionen Dollar

Der Shiba-Inu Marutaro begeistert ebenfalls die Massen auf Instagram. Über zwei Millionen Menschen können den süßen Augen des Vierbeiners einfach nicht widerstehen. Mittlerweile gibt es auch einen eigenen Onlineshop, in dem man Fanartikel wie etwa Kalender, Notizbücher, Taschen und Shirts mit dem Gesicht von Marutaro bestellen kann. Kein Wunder, dass er mittlerweile 1,5 Millionen Dollar schwer ist.