Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass eine 70-jährige Frau bei einem Konzert von Robbie Williams am Donnerstagabend in Sydney gestürzt war und dabei schwere Verletzungen erlitten hatte.

Nun bestätigte ein Sprecher des St. Vincent’s Krankenhauses in Sydney, wo sich die Frau seither im künstlichen Koma befand, dass sie verstorben ist.

Trauriger Unfall bei Robbie Williams Konzert

Robbie Williams reist aktuell mit seiner „XXV Tour 2023 – 25 Years of Hits“-Tournee um die Welt. Bei seinem Konzert am vergangenen Donnerstag im australischen Sydney ereignete sich gegen Ende des Konzerts ein tragischer Unfall. Eine 70-jährige Frau soll über Stühle auf die Zuschauertribüne geklettert und dabei sechs Sitzreihen abgestürzt sein. Bei dem Sturz erlitt sie schwere Gesichts- und Kopfverletzungen. Die Frau wurde noch vor Ort behandelt und mit dem Krankenwagen in das nächstgelegene Krankenhaus, das St. Vincent’s Hospital, gefahren. Der Zustand der älteren Frau galt äußerst kritisch, weshalb man sie schließlich sogar in ein künstliches Koma versetzte.

Dann die traurige Nachricht: Ein Sprecher des St. Vincent’s Krankenhauses in Sydney bestätigte gegenüber „The Guardian“, dass die 70-jährige am Montag ihren schweren Verletzungen erlegen ist. Robbie selbst hat sich noch nicht zu dem Todesfall geäußert.

Der zweite Fan-Tod innerhalb kurzer Zeit

Erst vor wenigen Tagen starb ein Taylor-Swift-Fan bei ihrem Konzert in Rio de Janeiro. Eine 23-Jährige war während der Show zusammengebrochen und verstarb später an einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Die hohen Temperaturen im Stadion sollen zu dem Kollaps geführt haben.