Reingefallen: Vor wenigen Tagen schockte Snoop Dogg die halbe Welt mit der Verkündung, dass er angeblich mit dem Kiffen aufhören will. Doch nur wenige haben das Kleingedruckte gelesen. Denn in Wahrheit hat uns der Rapper mit einem smarten Werbe-Schmäh hinters Licht geführt.

In Sachen Marihuana-Konsum dürfte bei Snoop Dogg also alles beim Alten bleiben.

Snoop Dogg veräppelt alle mit Marketing-Gag

Der Schock von Snoop-Dogg-Fans war groß, als der Rapper vor wenigen Tagen mit einem Instagram-Posting verkündete, dass er das Rauchen aufgeben werde. Unzählige User:innen (ja, wir geben es ja zu: auch wir sind reingefallen), haben daraufhin angenommen, dass der 52-Jährige seinen Marihuana-Konsum an den Nagel hängen würde. Und schon begann die Gerüchteküche zu brodeln. Während einige von Anfang an den Verdacht hatten, dass es sich bei der Aktion um einen PR-Gag handelt, machten sich andere Sorgen um den Gesundheitszustand des Musikers.

Doch jetzt steht fest: Snoop Dogg hat uns alle zum Narren gehalten. Denn NATÜRLICH steckt etwas vollkommen anderes dahinter. Wer genau hingesehen hat, hat vermutlich bemerkt, dass Snoop Dogg lediglich geschrieben hat: „I’ve decided to give up smoke“. Genau genommen hat der Rapper also von Anfang an die Wahrheit gesagt, da er „Rauch“ nicht als Verb, sondern als Nomen verwendet hat. Well played!

Rapper ist Werbedeal eingegangen

Mit einem weiteren Video enthüllte Snoop Dogg jetzt, dass er einen Werbedeal mit der US-Brand „Solo Stove“ eingegangen ist. Das Besondere an der Marke: Sie stellt rauchfreie Feuerstellen her – und Snoop Dogg agiert nun in der Rolle des offiziellen „Smokesman“.

„Ich liebe es, mich am Feuer zurückzulehnen, aber der Rauch hat mich einfach immer gestört – ich musste beim Lagerfeuer husten, und meine Kleidung stank danach. Solo Stove hat das Problem mit dem Feuer gelöst und den Rauch eliminiert. Ich kann die ganze Nacht an diesem Ding sitzen, und es brennt mir nicht einmal in den Augen“, so der Rapper in dem mittlerweile viralen Werbevideo.

Fans reagieren: „Er hat die ganze Welt verarscht“

Es dauerte nicht lange, bis Fans von Snoop Dogg auf seine neuerliche Verkündung reagierten. Unter dem Werbevideo häufen sich mittlerweile Kommentare, wie: „Er hat die ganze Welt verarscht“. Ein Fan nahm die Sache wohl etwas zu ernst: „Snoop, du schuldest mir jetzt Gras, nachdem ich all meine Sachen entsorgt habe, als du gesagt hast, du hörst mit dem Kiffen auf“, schreibt etwa ein User. „Das ist ein unfassbares Level an Marketing“, kommentiert eine andere Person. „Ich dachte, du hättest Lungenkrebs oder so etwas. Ich bin sehr froh, dass du gesund bist“, zeigt sich jemand erleichtert.